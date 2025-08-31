Politik

Trump-Krise: Rebellion im Herzen der MAGA-Bewegung

Donald Trump sieht sich mit der größten internen Rebellion seiner Amtszeit konfrontiert. Der Epstein-Skandal droht, seine Machtbasis in der MAGA-Bewegung zu zerschlagen. Lesen Sie, wie eine Verschwörung zur größten Trump-Krise wurde – und warum der Fall auch geopolitisch brisant ist.