Wirtschaft

Föderale Modernisierungsagenda: 200-Punkte-Programm für Bürokratieabbau – ist das der große Wurf?

Bund und Länder haben ein Paket beschlossen, das den Staat schlanker und schneller machen soll. Über 200 Maßnahmen zielen auf Bürger, Unternehmen und Verwaltungen. Doch wie tief greift die Reform – und wer bezahlt am Ende die Rechnung?