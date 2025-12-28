DWN-Wochenrückblick KW 52: Die wichtigsten Analysen der Woche

Panorama

Im DWN Wochenrückblick KW 52 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Woche zusammen. Dafür haben wir die relevantesten Themen in unserem Podcast in einen klaren Zusammenhang gebracht.
28.12.2025
In dieser Episode tauchen wir tief in die Analysen ein, die das Schicksal Europas und der Weltwirtschaft in den kommenden Jahren bestimmen werden. Wir beleuchten die Strategien hinter den Kulissen der Macht und die technologischen Durchbrüche, die unsere Zukunft formen.

Die Themen im Überblick

1 Putins neue Gegnerin und ihr Appell an Europa

Julija Nawalnaja und der Appell an Europa: Die Witwe des Oppositionellen Aleksey Nawalny warnt eindringlich davor, dass unter Wladimir Putin kein Frieden möglich sei, da dieser Europa bereits als Feind betrachte und nur durch Stärke gestoppt werden könne. Sie fordert eine mutigere europäische Strategie und arbeitet aus dem Exil an einem klaren demokratischen Zukunftsprogramm für ein Russland nach Putin.

2 Natrium-Batterien: Wie China die nächste Akkurevolution vorantreibt

Die Revolution der Natrium-Batterien: Chinesische Hersteller wie CATL treiben die Entwicklung von Natrium-Ionen-Akkus rasant voran, was das bisherige Lithium-Dominanzmodell und die globalen Lieferketten grundlegend infrage stellt. Diese Technologie könnte die Kosten für Energiespeicher massiv senken und die Abhängigkeit von knappen Rohstoffen wie Kupfer und Kobalt beenden.

3 Neues Ranking: Wer jetzt über Europas Zukunft entscheidet

Wer entscheidet über Europas Zukunft? Ein neues Ranking zeigt, wie stark externe Kräfte wie Donald Trump und Wladimir Putin die politische Agenda des Kontinents bestimmen und die Machtachsen neu ordnen. Deutsche Akteure wie Friedrich Merz gewinnen dabei an Bedeutung, während sich Europa auf ein Jahr voller sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten einstellt.

4 Mike Pompeo über China und Russland: Die wahre Bedrohung für den Westen

Mike Pompeo über die globale Bedrohung: Der ehemalige US-Außenminister kritisiert die mangelnde Abschreckungsfähigkeit des Westens gegenüber Russland und identifiziert die chinesische Führung als den eigentlichen Hauptgegner der westlichen Zivilisation. Er fordert strategische Klarheit, insbesondere bei der Verteidigung Taiwans, um einen weltweiten wirtschaftlichen Kollaps zu verhindern.

5 Bankenpleite: Was passiert mit meinem Geld?

Sicherheit bei Bankenpleiten: Im Falle einer Bankeninsolvenz schützt die gesetzliche Einlagensicherung private Guthaben bis zu 100.000 Euro, wobei die Zuverlässigkeit stark von der Bonität des jeweiligen Staates abhängt. Für systemrelevante Institute existieren zudem spezielle Abwicklungsverfahren, um gefährliche Dominoeffekte in der Wirtschaft zu vermeiden.

6 Putin braucht keinen Weltkrieg: Darum ist eine globale Eskalation nicht Russlands Ziel

Putin und die Logik der Eskalation: Historische Analysen legen nahe, dass die heutige russische Elite keinen Weltkrieg plant, da sie ihren persönlichen Wohlstand nicht für einen Weltuntergang opfern möchte. Stattdessen setzt der Kreml auf hybride Angriffe und eine historisch erprobte wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit unter Sanktionsdruck.

7 Kakao-Krise eskaliert: Warum Schokolade neu erfunden werden muss

Die Neuerfindung der Schokolade: Aufgrund explodierender Kakaopreise und klimatischer Herausforderungen entwickeln Start-ups innovative Alternativen aus Sonnenblumenkernen oder Labor-Kakao, um den globalen Markt zu stabilisieren. Diese technologischen Lösungen könnten den Schokoladenmarkt dauerhaft verändern und nachhaltigere Lieferketten ermöglichen.

Warum diese Woche entscheidend war

Diese Episode zeigt eine Welt im Wandel, die sich wie ein komplexes Uhrwerk neu zusammensetzt: Während einige alte Zahnräder der Diplomatie und Rohstoffversorgung klemmen, greifen neue technologische Innovationen und strategische Neuausrichtungen ineinander, um das System in Bewegung zu halten.

Weitere Ausgaben des DWN-Wochenrückblicks sowie den aktuellen Podcast finden Sie auf der Podcast Übersichtsseite der Deutschen Wirtschaftsnachrichten.

