Wirtschaft

Kakao-Krise eskaliert: Warum Schokolade neu erfunden werden muss

Schokolade wird teurer, kleiner und zunehmend anders zusammengesetzt. Hinter den Kulissen zwingt die Kakao-Krise Hersteller, Forscher und Start-ups zu radikalen Lösungen. Was als Notlösung beginnt, könnte den globalen Schokoladenmarkt dauerhaft verändern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.12.2025 15:44
Aktualisiert: 23.12.2025 16:00
Lesezeit: 3 min
Kakao-Krise eskaliert: Warum Schokolade neu erfunden werden muss
Die Kakao-Krise verändert den Schokoladenmarkt grundlegend. (Foto: dpa | Henning Kaiser) Foto: Henning Kaiser

Kakao-Krise verändert den Schokoladenmarkt

Im Reich von Willy Wonka stimmt etwas nicht mehr. Schokoladentafeln werden kleiner, Rezepturen ändern sich, der Kakaoanteil sinkt. Teilweise verschwindet sogar das Wort „Schokolade“ von den Verpackungen. Was wie eine düstere Fantasie klingt, ist ökonomische Realität. Kakao steckt in einer tiefen Krise. Das berichten die Kollegen von Finance.si. Der wichtigste Rohstoff der globalen Süßwarenindustrie wächst nur in einem schmalen Gürtel rund um den Äquator. Krankheiten, Klimawandel, jahrelange Unterinvestitionen und rückläufige Ernten haben den Markt unter Druck gesetzt. Zwischen Ende 2022 und 2024 hat sich der Kakaopreis laut Internationaler Kakaoorganisation mehr als verdreifacht. Er stieg von 2.367 Dollar je Tonne auf ein 45-Jahres-Hoch von 11.984 Dollar. Umgerechnet entspricht das rund 2.170 Euro beziehungsweise knapp 11.000 Euro je Tonne. Grundlage ist ein Wechselkurs von 1 Dollar zu 0,92 Euro. Zwar haben sich die Preise zuletzt leicht beruhigt, doch Kakao bleibt mehr als doppelt so teuer wie im Jahr 2020. Für Verbraucher zeigt sich das im Regal. Hersteller verändern Rezepturen und ersetzen Teile des Kakaos durch günstigere Zutaten. Einige Überzüge dürfen rechtlich nicht mehr als Schokolade bezeichnet werden, sondern nur noch als „schokoladig“. Gleichzeitig greift die Schrumpfinflation. Tafeln und Beutel werden kleiner, die Preise bleiben stabil. Mondelez International, Eigentümer von Cadbury, spricht von einem letzten Mittel, um Produkte bezahlbar zu halten.

Ersatz für Kakao: Wissenschaft und Start-ups im Wettlauf

Während etablierte Konzerne reagieren, versuchen Wissenschaftler und Start-ups, Schokolade grundlegend neu zu denken. Sie ersetzen Kakaobohnen durch Getreide, Hülsenfrüchte, Sonnenblumenkerne, Johannisbrot, Ackerbohnen oder Dattelsamen. Die Methoden bleiben meist Geschäftsgeheimnis. Der Anreiz ist enorm. Der weltweite Schokoladenmarkt hat ein Volumen von mehr als 130 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 120 Milliarden Euro. Ein glaubwürdiger Kakao-Ersatz wäre ein wirtschaftlicher Durchbruch. Das Londoner Unternehmen Win-Win produziert schokoladenähnliche Produkte aus fermentiertem Reis und Hülsenfrüchten. Durch klassische Verarbeitungsschritte wie Rösten, Mahlen und Temperieren entsteht laut Firmenchef Mark Golder ein Geschmack, der von herkömmlicher Schokolade kaum zu unterscheiden sei. Gleichzeitig sinkt der ökologische Fußabdruck deutlich. Golder betont, dass es nicht um das Ende echter Schokolade gehe. Vielmehr bestehe ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen wachsender Nachfrage und begrenzter Produktionsfähigkeit des Planeten. Ersatzstoffe könnten vor allem in industriell hergestellten Lebensmitteln helfen.

Besonders weit ist das deutsche Start-up Planet A Foods. Es entwickelte mit Choviva eine Alternative aus Sonnenblumenkernen, fermentiert nach einem Verfahren aus der Brautechnologie. Sonnenblumen teilen zentrale biochemische Bausteine mit Kakao und lassen sich entsprechend umformen. Choviva benötigt deutlich weniger Wasser und verursacht rund 80 Prozent weniger Emissionen als klassische Schokolade. Das Unternehmen erzielt inzwischen Umsätze in zweistelliger Millionenhöhe und vertreibt Produkte in acht Ländern. Eine langfristige Vereinbarung mit Barry Callebaut soll die internationale Reichweite deutlich erhöhen. Auch andere Wege werden beschritten. Das italienische Unternehmen Foreverland nutzt Nebenprodukte wie Johannisbrotpulpe, Traubenkernreste und Kürbiskerne. In Großbritannien experimentiert Nukoko mit Ackerbohnen aus Europa. Durch Fermentation, Trocknung und Röstung entsteht ein Pulver, das sensorisch an Kakao erinnert. Gründer Ross Newton sieht darin eine Antwort auf volatile Rohstoffpreise. Parallel arbeitet Born Maverick aus Nordirland mit fermentierten Dattelkernen. Gründer Azhar Murtaza hebt hervor, dass sein Produkt von Natur aus süß sei und Theobromin enthalte, jenen Stoff, der Schokolade ihre stimulierende Wirkung verleiht.

Labor-Kakao und Bedeutung für Deutschland

Parallel dazu verfolgen Start-ups in Kalifornien und Israel einen anderen Ansatz. Sie züchten Kakaozellen in Bioreaktoren. Das Ergebnis soll molekular identisch mit echtem Kakao sein, aber ohne tropische Plantagen, Krankheiten oder Dürre. Gleichzeitig investieren große Hersteller weiter in klassische Züchtungsprogramme. In Westafrika, wo mehr als 60 Prozent des weltweiten Kakaos entstehen, arbeiten Forscher an hitze- und krankheitsresistenten Pflanzen. Ziel ist es, die Zukunft des Rohstoffs zu sichern.

Für Deutschland ergibt sich ein indirekter, aber relevanter Bezug. Deutsche Lebensmittelhersteller, Süßwarenproduzenten und Handelsketten stehen vor denselben Kostenproblemen wie ihre internationalen Wettbewerber. Gleichzeitig spielen deutsche Food-Tech-Unternehmen und Start-ups eine wachsende Rolle bei alternativen Zutaten und nachhaltigen Lieferketten. Ob Kakao-Ersatzstoffe langfristig breite Akzeptanz finden, hängt auch von regulatorischen Fragen, Verbraucherakzeptanz und industrieller Skalierbarkeit ab. Klar ist jedoch: Die Zeit des billigen Kakaos könnte vorbei sein. Schokolade ohne Kakao kann kurzfristig Preisdruck mindern und Angebot sichern. Für echte Liebhaber bleibt hochwertige Schokolade aus Kakao jedoch unersetzlich. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, Innovation und den Erhalt einer nachhaltigen Kakao-Wertschöpfung miteinander zu verbinden.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Kakao-Krise eskaliert: Warum Schokolade neu erfunden werden muss
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kakao-Krise eskaliert: Warum Schokolade neu erfunden werden muss
23.12.2025

Schokolade wird teurer, kleiner und zunehmend anders zusammengesetzt. Hinter den Kulissen zwingt die Kakao-Krise Hersteller, Forscher und...

ZF verkauft Fahrerassistenzgeschäft: 3.750 Mitarbeiter wechseln
DWN
Unternehmen
Unternehmen ZF verkauft Fahrerassistenzgeschäft: 3.750 Mitarbeiter wechseln
23.12.2025

ZF zieht die Reißleine. Mit dem Verkauf seines Fahrerassistenzgeschäfts an die Samsung-Tochter Harman trennt sich der angeschlagene...

Autoindustrie im Umbruch: EU passt Emmissionsziele an und schafft neuen Spielraum für Hersteller
DWN
Politik
Politik Autoindustrie im Umbruch: EU passt Emmissionsziele an und schafft neuen Spielraum für Hersteller
23.12.2025

Die EU lockert ihre Emissionsziele für neue Autos ab 2035 und eröffnet damit neue Spielräume für alternative Antriebskonzepte. Welche...

Hilfsarbeitskraft: Deutschlands unterschätzte Welle zur Rettung bei Fachkräftemangel
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Hilfsarbeitskraft: Deutschlands unterschätzte Welle zur Rettung bei Fachkräftemangel
23.12.2025

Die Krise im deutschen Mittelstand ist real: Der Fachkräftemangel lähmt das Wachstum. Die strategische Antwort darauf ist die...

Dividenden 2025: Finanzsektor glänzt, Autobauer kürzen massiv
DWN
Finanzen
Finanzen Dividenden 2025: Finanzsektor glänzt, Autobauer kürzen massiv
23.12.2025

Während die Autobranche unter Druck steht, feiern Banken und Versicherer Rekordzahlen. Für deutsche Aktionäre bedeutet das ein...

Gold und Silber auf Rekordkurs: Edelmetalle profitieren von Zinserwartungen und Geopolitik
DWN
Finanzen
Finanzen Gold und Silber auf Rekordkurs: Edelmetalle profitieren von Zinserwartungen und Geopolitik
23.12.2025

Edelmetalle rücken erneut in den Fokus der Finanzmärkte und markieren ungewöhnliche Preisbewegungen in einem zunehmend unsicheren...

Mike Pompeo über China und Russland: Die wahre Bedrohung für den Westen
DWN
Politik
Politik Mike Pompeo über China und Russland: Die wahre Bedrohung für den Westen
23.12.2025

Der frühere US-Außenminister Mike Pompeo entwirft ein Bild globaler Machtverschiebungen, in dem Abschreckung und strategische Klarheit...

Nato-Chef Rutte: Wie sich ein Angriff Russlands verhindern lässt
DWN
Politik
Politik Nato-Chef Rutte: Wie sich ein Angriff Russlands verhindern lässt
23.12.2025

Ein Nato-Generalsekretär, der von Gefahr spricht, wählt seine Worte nicht leichtfertig. Mark Rutte zeichnet das Bild eines Russland, das...