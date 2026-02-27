Wirtschaft

Arbeitslosenzahl sinkt leicht: Niveau bleibt hoch und über Drei-Millionen-Schwelle

Die aktuelle Entwicklung der Arbeitslosenzahl sorgt für neue Diskussionen über die Stabilität des deutschen Arbeitsmarkts. Zwar zeigt sich im Februar ein leichter Rückgang, doch zentrale Kennzahlen bleiben angespannt. Steht der Arbeitsmarkt vor einer Trendwende – oder droht eine längere Schwächephase?