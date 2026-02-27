DWN-Wochenrückblick KW 09: Die wichtigsten Analysen der Woche

1 Das Ländle wählt

Schicksalswahl im Autoland: In Baden-Württemberg steht eine wegweisende Landtagswahl bevor, bei der die wirtschaftliche Zukunft des durch den Strukturwandel kriselnden Standorts im Zentrum steht. Die Lösungsansätze der Parteien könnten unterschiedlicher nicht sein und reichen von staatlicher Förderung grüner Technologien bis hin zu strikter wirtschaftsliberaler Deregulierung.

2 Günstiger Elektro-SUV im Tesla-Vergleich

Chinesische Konkurrenz auf vier Rädern: Ein Praxistest des neuen Elektro-SUVs Leapmotor C10 zeigt, dass dieses Modell mit einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und einem großzügigen Innenraum etablierte Hersteller herausfordert. Nennenswerte Schwächen offenbart der Wagen jedoch bei der Software-Abstimmung und dem vergleichsweise kleinen Kofferraum.

3 Topforscher warnt vor historischem Bruch

Steht die NATO vor dem Aus? Der renommierte Politikwissenschaftler Ole Wæver warnt eindringlich vor einem drohenden Zerfall des Verteidigungsbündnisses, da das Vertrauen in die USA unter Donald Trump massiv erodiert ist. Europa – und insbesondere Deutschland – müsse nun dringend eine eigenständige und funktionierende Sicherheitsarchitektur aufbauen, um nicht schutzlos zu sein.

4 Arbeitslosenquote gestiegen

Armutsfalle trotz Akademiker-Abschluss: In Deutschland sind mittlerweile rund 1,9 Millionen hochgebildete Menschen von Armut bedroht, da die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe spürbar ansteigt. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht sieht darin ein massives Regierungsversagen und kritisiert die aktuelle Wirtschaftspolitik scharf.

5 Abkehr vom Dollar

Kapitalflucht aus den USA: Geopolitische Spannungen und der aggressive handelspolitische Kurs der Trump-Regierung führen international zu einer strategischen Abkehr vom US-Dollar. Profiteure dieser Entwicklung sind vor allem europäische und asiatische Aktienmärkte, in die Investoren ihr Kapital nun zunehmend umschichten.

6 Kronzeuge Steck im DWN-Interview

Inside Cum-Ex: Der Kronzeuge Dr. Kai-Uwe Steck packt aus und erklärt detailliert, wie Banken und eine untätige Politik den gigantischen, milliardenschweren Steuerbetrug zulasten des Staates jahrelang ermöglichten. Er schildert die skrupellosen Netzwerke der internationalen Finanzelite und spricht über das immense persönliche Risiko, das er durch seine Enthüllungen auf sich genommen hat.

7 Iran einigt sich mit Russland auf Kauf tragbarer Raketensysteme

Geheimer Rüstungsdeal: Geleakte Dokumente belegen, dass der Iran für rund 500 Millionen Euro moderne tragbare Flugabwehrraketen aus Russland kauft. Teheran versucht damit, seine im Konflikt mit Israel geschwächte Luftverteidigung aufzurüsten, während Moskau im Nahen Osten seine Allianzen pflegt. Infografik: Notebook LM, Inhalte: DWN