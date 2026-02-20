DWN-Wochenrückblick KW 08: Die wichtigsten Analysen der Woche

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie eng die globalen Krisenherde und Wirtschaftsmärkte wirklich miteinander verflochten sind? In dieser Folge nehmen wir Sie mit auf eine spannende Reise durch eine Welt im radikalen Umbruch: Wir zeigen Ihnen, wie eine beispiellose Säuberungswelle in Chinas Militärspitze die strategische Gefahr für Taiwan verändert

, und erklären, warum der Entzug des Starlink-Netzwerks das russische Militär schwächt und der Ukraine plötzlich rasante Geländegewinne ermöglicht.