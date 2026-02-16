Politik

Europäischer Atomschirm kann die NATO in Stücke sprengen

In München treiben Frankreich, Großbritannien und Deutschland Gespräche über eine europäische Atomschirm voran, doch der dänische Verteidigungsminister warnt vor einer gefährlichen Signalwirkung. Zwischen amerikanischer Schutzgarantie, europäischem Eigenanspruch und russischer Bedrohung beginnt ein Streit, der die NATO auch von innen belasten könnte.