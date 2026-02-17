Finanzen

Goldpreis aktuell unter 5.000 Dollar: Die Hintergründe – was der Rücksetzer für Anleger bedeutet

Der Goldpreis rutscht erneut unter die Marke von 5.000 Dollar, auch der Silberpreis schwächelt. Doch hinter den Bewegungen am Edelmetallmarkt stecken weit mehr als nur kurzfristige Schwankungen.
Autor
avtor
Markus Gentner
17.02.2026 14:18
Aktualisiert: 17.02.2026 14:18
Lesezeit: 3 min
Goldpreis aktuell unter 5.000 Dollar: Die Hintergründe – was der Rücksetzer für Anleger bedeutet
Am Edelmetallmarkt dominiert die Unsicherheit: Goldpreis und Silberpreis reagieren auf Zinserwartungen und geopolitische Entwicklungen. (Foto: iStockphoto.com/Olekcii Mach) Foto: Olekcii Mach

Goldpreis unter 5.000 Dollar: Edelmetallmarkt reagiert auf Fed und geopolitische Entspannung

Der Goldpreis hat am Dienstag etwas nachgegeben und ist erneut unter die Marke von 5.000 US-Dollar gerutscht. Eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.925 US-Dollar. Am Vortag hatte der Goldpreis noch zeitweise über 5.000 Dollar notiert. Damit bewegt sich der Goldpreis aktuell weiter in einer Phase der Konsolidierung nach den starken Ausschlägen der vergangenen Wochen.

Der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) fiel bereits im frühen Dienstagshandel um annähernd 1,5 Prozent auf unter 4.900 Dollar pro Feinunze. Marktbeobachter führen die Verluste vor allem auf nachlassende geopolitische Spannungen sowie einen stärkeren US-Dollar zurück. Auch am Edelmetallmarkt insgesamt zeigt sich damit eine gewisse Nervosität, denn die Investoren suchen nach neuen Impulsen für den weiteren Trend beim Goldpreis aktuell.

Goldpreis: Rekordhoch und heftige Korrektur

Der Goldpreis hatte im Januar spektakulär zugelegt und war Ende Januar auf einen Rekordstand von knapp 5.600 Dollar gestiegen. Innerhalb eines Jahres hatte sich der Preis sogar verdoppelt. Doch danach kam eine unerwartete Wende: Anfang Februar folgte der Sturz bis auf fast 4.400 Dollar. 20 Prozent ging es innerhalb weniger Tage nach unten. Die Korrektur galt als überfällig, nachdem Gold zuvor rasant in die Höhe geschossen war. Besonders geopolitische Risiken hatten Investoren weltweit verschreckt.

Der Eingriff von US-Präsident Donald Trump in die Regierung Venezuelas und seine Pläne, Grönland übernehmen zu wollen, lösten eine Flucht in vermeintliche Sicherheit aus – und Gold gilt traditionell als sicherer Hafen. Damit zeigt sich erneut, wie sensibel der Goldpreis auf politische Unsicherheiten reagiert.

Designierter Fed-Chef Kevin Warsh als Auslöser für den Goldpreis-Einbruch

Ein weiterer Faktor war die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Donald Trump hatte mehrfach versucht, die Fed zu Zinssenkungen zu bewegen und Fed-Chef Jerome Powell mit Rauswurf gedroht. Dessen Vertrag endet im Mai. Wird die Notenbankpolitik politisch, reagieren Investoren alarmiert. Historische Parallelen reichen bis in die 1970er-Jahre zurück, als Präsident Richard Nixon Druck auf die Fed ausübte, die Zinsen niedrig zu halten. Hohe Inflation und Arbeitslosigkeit waren die Folge. Auch diesmal spielte die Geldpolitik eine zentrale Rolle für den Goldpreis aktuell.

Ende Januar endete die Rally abrupt. Der Goldpreis rutschte zeitweise auf 4.400 Dollar ab. Auslöser war erneut das Weiße Haus: Donald Trump hatte seine Wahl des künftigen Notenbank-Chefs kundgetan. Kevin Warsh, ein ehemaliger Notenbanker, soll künftig die Fed führen. Warsh hatte sich in der Vergangenheit häufig für eine kleinere Bilanz der Notenbank ausgesprochen. Eine Verkleinerung bedeutet, dass die Fed weniger Anleihen kauft und dem Finanzsystem Liquidität entzieht.

Ein solcher Liquiditätsentzug macht Banken vorsichtiger bei Krediten, die Risikobereitschaft sinkt, und Investitionen werden knapper oder teurer. Weniger Liquidität drückt zudem auf Aktienkurse und beeinflusst auch den Goldpreis. Gold wird in US-Dollar gehandelt. Steigt der Dollar, fällt der Goldpreis, weil Gold für Investoren aus anderen Währungen teurer wird.

Anleger blicken auf Fed-Protokoll und Zinssenkungen

Anleger warten nun auf das Protokoll der Fed-Sitzung vom Januar, das am Mittwoch veröffentlicht werden soll. Neue Impulse für den Goldhandel könnten daraus entstehen. Das FedWatch-Tool der CME Group zeigt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent an, dass bis Ende des Jahres mindestens drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte erfolgen könnten.

Zinssenkungen würden das Umfeld für Edelmetalle verbessern, da sie selbst keine Zinsen abwerfen. Banken wie die Deutsche Bank und Goldman Sachs prognostizieren zudem, dass die Preise ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen werden.

Silberpreis ebenfalls schwächer – Chartbild eingetrübt

Nicht nur der Goldpreis, auch der Silberpreis gab am Dienstag nach. Für eine Feinunze Silber wurden 74,43 Dollar bezahlt. Am Montag hatte der Preis noch bei rund 77 Dollar gelegen. Für Silber hat sich das Chartbild zuletzt eingetrübt. Das Edelmetall hat es nicht geschafft, die Marke von 80 Dollar zu überwinden. Etwas über dieser Schwelle verläuft die 50-Tage-Durchschnittslinie.

Mit einem dreiteiligen Verkaufsimpuls wurde die Aufwärtsrally beim Silberpreis Ende Januar beendet. Der Kurs des zweitwichtigsten Edelmetalls fiel vom Rekordhoch bei 121,65 US-Dollar bis zum Crash-Tief bei 63,90 US-Dollar. Damit wurden wichtige Unterstützungen gebrochen. Die Verkaufswelle setzt sich heute mit dem Bruch der Unterstützungen bei 75,32 Dollar und 73,62 Dollar fort. Charttechnisch könnte Silber zunächst bis an die Unterstützung bei 69,55 Dollar gedrückt werden. Silber bleibt zudem ein wichtiges Industriemetall für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, Robotik und Energie.

Nachfrage aus China und Indien stützt den Edelmetallmarkt – Goldpreis bleibt Gradmesser

Trotz der aktuellen Schwäche bleibt die robuste Nachfrage von Privatkunden in China und Indien eine wichtige Stütze. Indische Importdaten zeigen für Januar sehr hohe Gold- und Silberimporte. Das Land importierte Gold im Wert von mehr als zwölf Milliarden Dollar – der dritthöchste monatliche Gesamtwert seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Silberimporte stiegen auf über zwei Milliarden Dollar. Damit bleibt der Edelmetallmarkt insgesamt spannend: Während der Goldpreis aktuell kurzfristig unter Druck steht, könnten Zinssenkungen und Krisen weltweit den sicheren Hafen Gold bald wieder stärken. Der Goldpreis bleibt damit ein zentraler Gradmesser für Unsicherheit, Geldpolitik und geopolitische Entwicklungen.

Der Goldpreis zeigt sich aktuell schwächer und rutscht erneut unter 5.000 Dollar, doch die Hintergründe reichen weit über kurzfristige Marktbewegungen hinaus. Geldpolitik, die Rolle der Fed und ein stärkerer US-Dollar beeinflussen den Edelmetallmarkt ebenso wie geopolitische Entspannungssignale. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage aus China und Indien ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Auch der Silberpreis steht unter Druck, was charttechnische Risiken verstärkt. Für Anleger bleibt entscheidend, wie sich Zinssenkungserwartungen und globale Krisen weiter entwickeln – denn der Goldpreis bleibt ein zentraler Indikator.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

Bayer-Aktie größter DAX-Gewinner: Milliarden-Vergleich könnte Rechtsrisiken entschärfen
DWN
Finanzen
Finanzen Bayer-Aktie größter DAX-Gewinner: Milliarden-Vergleich könnte Rechtsrisiken entschärfen
17.02.2026

Ein möglicher Milliarden-Vergleich könnte jahrelange Rechtsrisiken bei Bayer entschärfen und dem Bayer-Aktienkurs weiteren Auftrieb...

Sabotage in der Ostsee: NATO setzt verstärkt auf Unterwasserdrohnen
DWN
Politik
Politik Sabotage in der Ostsee: NATO setzt verstärkt auf Unterwasserdrohnen
17.02.2026

Beschädigte Seekabel in der Ostsee rücken autonome Unterwasserdrohnen verstärkt in den sicherheitspolitischen Fokus der NATO-Staaten....

Industrie unter Druck: Warum der Stellenabbau trotz Krise erst am Anfang steht
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Industrie unter Druck: Warum der Stellenabbau trotz Krise erst am Anfang steht
17.02.2026

Der Stellenabbau in der deutschen Industrie nimmt dramatische Ausmaße an. Hunderttausende Jobs stehen auf dem Spiel, besonders in...

US-Börsen: Kursrückgänge bei Tech-Aktien nutzen – rutscht der Bitcoin-Kurs unter 60.000 US-Dollar?
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Kursrückgänge bei Tech-Aktien nutzen – rutscht der Bitcoin-Kurs unter 60.000 US-Dollar?
17.02.2026

Technologieaktien stehen unter Druck, mutige Investoren könnten diese Kursrückgänge ausnutzen – und jetzt Tech-Aktien kaufen....

ZEW-Konjunkturerwartungen fallen im Februar unerwartet: Trendwende rückt in weite Ferne
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft ZEW-Konjunkturerwartungen fallen im Februar unerwartet: Trendwende rückt in weite Ferne
17.02.2026

Die aktuellen ZEW-Konjunkturerwartungen sorgen für Stirnrunzeln an den Märkten. Trotz zuletzt wachsender Hoffnungen auf eine...

Niedrige Gasspeicher-Füllstände: Grüne kritisieren Ministerin Reiche – kommt die strategische Gasreserve?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Niedrige Gasspeicher-Füllstände: Grüne kritisieren Ministerin Reiche – kommt die strategische Gasreserve?
17.02.2026

Deutschlands Gasspeicher-Füllstände sind ungewöhnlich niedrig, während der Winter andauert und politische Debatten an Schärfe...

Südzucker-Aktie rutscht ab: Keine Südzucker-Dividende nach Abschreibungen – und weitere Probleme
DWN
Finanzen
Finanzen Südzucker-Aktie rutscht ab: Keine Südzucker-Dividende nach Abschreibungen – und weitere Probleme
17.02.2026

Wegen schwacher Märkte und einer überraschenden Entscheidung des Vorstands fällt die Südzucker-Dividende aus. Den Anlegern gefällt...

Goldpreis aktuell unter 5.000 Dollar: Die Hintergründe – was der Rücksetzer für Anleger bedeutet
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis aktuell unter 5.000 Dollar: Die Hintergründe – was der Rücksetzer für Anleger bedeutet
17.02.2026

Der Goldpreis rutscht erneut unter die Marke von 5.000 Dollar, auch der Silberpreis schwächelt. Doch hinter den Bewegungen am...