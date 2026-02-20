Politik

CDU-Parteitag in Stuttgart: Richtungsentscheidungen, Machtfragen und prominenter Besuch

Beim Bundesparteitag der CDU in Stuttgart richtet sich der Blick nicht nur auf das Abschneiden von Parteichef Friedrich Merz. Neben seiner Wiederwahl stehen zentrale inhaltliche Weichenstellungen auf der Agenda – von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik bis zum Umgang mit sozialen Medien. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt zudem ein hochrangiger Ehrengast. Der Parteitag markiert damit einen wichtigen Auftakt in ein politisch entscheidendes Jahr.