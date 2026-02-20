Wirtschaft

Deutschland setzt wieder auf China: Handelsvolumen lässt die USA hinter sich

China ist erneut Deutschlands bedeutendster Handelspartner. Wie das Statistisches Bundesamt mitteilt, erreichte das Handelsvolumen mit der Volksrepublik 2025 rund 251,8 Milliarden Euro – ein Plus von 2,1 Prozent. Damit zog die Volksrepublik China wieder an den Vereinigte Staaten vorbei, die im Vorjahr noch auf Rang eins gelegen hatten.
Deutschland setzt wieder auf China: Handelsvolumen lässt die USA hinter sich
China ist 2025 wieder Deutschlands wichtigster Handelspartner. Das Handelsvolumen stieg auf 251,8 Milliarden Euro und überholte die USA, die 2024 noch an der Spitze lagen (Foto: dpa). Foto: Yang Shiyao

Im Folgenden:

  • Wer Deutschlands führender Handelspartner 2025 ist – China zieht wieder vorbei
  • Wie das Handelsvolumen mit China auf 251,8 Milliarden Euro stieg, ein Plus von 2,1 Prozent
  • Welche Position die Vereinigten Staaten im Vergleich zu China einnehmen

DWN
Wirtschaft
20.02.2026

China ist erneut Deutschlands bedeutendster Handelspartner. Wie das Statistisches Bundesamt mitteilt, erreichte das Handelsvolumen mit der...

