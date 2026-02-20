Wirtschaft

Deutschland setzt wieder auf China: Handelsvolumen lässt die USA hinter sich

China ist erneut Deutschlands bedeutendster Handelspartner. Wie das Statistisches Bundesamt mitteilt, erreichte das Handelsvolumen mit der Volksrepublik 2025 rund 251,8 Milliarden Euro – ein Plus von 2,1 Prozent. Damit zog die Volksrepublik China wieder an den Vereinigte Staaten vorbei, die im Vorjahr noch auf Rang eins gelegen hatten.