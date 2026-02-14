Politik

Trumps Zollpolitik: Milliarden-Einnahmen, aber ein Desaster für Jobs und Vertrauen

Trumps Zollpolitik sollte Amerika befreien, die Industrie stärken und Arbeitsplätze zurückholen. Die Realität sieht anders aus: Zwar sprudeln die Zolleinnahmen, doch Jobs verschwinden, Investitionen stocken und internationale Partner verlieren das Vertrauen. Während der Welthandel erstaunlich stabil bleibt, wächst in den USA die Unsicherheit. Am Ende könnte der Zoll-Torpedo vor allem das eigene wirtschaftliche Fundament beschädigen.
14.02.2026 05:45
Trumps Zollpolitik: Milliarden-Einnahmen, aber ein Desaster für Jobs und Vertrauen
Trumps Zollpolitik bringt Milliarden Dollar, aber kostet Glaubwürdigkeit, Jobs und Industrie.

Im Folgenden:

  • Warum Trumps Zollpolitik mehr Arbeitsplätze vernichtet als schafft.
  • Wie Zölle Milliarden einbringen, aber die Industrie dennoch schrumpft.
  • Weshalb der Welthandel Trumps Drohungen weitgehend ignoriert.

