Politik

Trumps Zollpolitik: Milliarden-Einnahmen, aber ein Desaster für Jobs und Vertrauen

Trumps Zollpolitik sollte Amerika befreien, die Industrie stärken und Arbeitsplätze zurückholen. Die Realität sieht anders aus: Zwar sprudeln die Zolleinnahmen, doch Jobs verschwinden, Investitionen stocken und internationale Partner verlieren das Vertrauen. Während der Welthandel erstaunlich stabil bleibt, wächst in den USA die Unsicherheit. Am Ende könnte der Zoll-Torpedo vor allem das eigene wirtschaftliche Fundament beschädigen.