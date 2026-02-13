DWN-Wochenrückblick KW 07: Die wichtigsten Analysen der Woche

Stellen Sie sich vor, russische Truppen besetzen unter einem humanitären Vorwand eine litauische Stadt – und der Westen zögert, den Bündnisfall auszurufen. Genau dieses alarmierende Ergebnis liefert eine aktuelle militärische Simulation, die wir in dieser Folge analysieren

. Doch Europas Verwundbarkeit ist nicht nur militärischer Natur. Wir beleuchten, warum die neue, massive Abhängigkeit von US-Flüssiggas zur strategischen Falle werden könnte

, weshalb der Münchner Sicherheitsreport vor einer globalen „Politik der Abrissbirne“ warnt

und wie der unaufhaltsame Aufstieg passiver Aktienfonds unbemerkt die Stabilität unserer Finanzmärkte untergraben könnte

.