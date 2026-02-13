DWN-Wochenrückblick KW 07: Die wichtigsten Analysen der Woche
Im DWN Wochenrückblick KW 07 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Woche zusammen. Dafür haben wir die relevantesten Themen in unserem Podcast in einen klaren Zusammenhang gebracht.
Stellen Sie sich vor, russische Truppen besetzen unter einem humanitären Vorwand eine litauische Stadt – und der Westen zögert, den Bündnisfall auszurufen. Genau dieses alarmierende Ergebnis liefert eine aktuelle militärische Simulation, die wir in dieser Folge analysieren. Doch Europas Verwundbarkeit ist nicht nur militärischer Natur. Wir beleuchten, warum die neue, massive Abhängigkeit von US-Flüssiggas zur strategischen Falle werden könnte, weshalb der Münchner Sicherheitsreport vor einer globalen „Politik der Abrissbirne“ warnt und wie der unaufhaltsame Aufstieg passiver Aktienfonds unbemerkt die Stabilität unserer Finanzmärkte untergraben könnte.
Die Themen im Überblick
1 LNG: Warum Europas neue Gasabhängigkeit brandgefährlich ist
Energie: Europas Abkehr von russischem Gas hat zu einer neuen, kritischen Abhängigkeit von US-amerikanischem LNG geführt, bei der Wetterextreme und Marktmechanismen die Preise diktieren und die Versorgungssicherheit gefährden können.
2 Russlands Krieg gegen Europa beginnt in Litauen
Verteidigung: Ein alarmierendes militärisches Planspiel zeigt, wie Russland durch hybride Taktiken und unter einem humanitären Vorwand in Litauen einmarschieren könnte, was die Entscheidungsschwäche der NATO offenlegt.
3 Margrethe Vestager warnt die EU
Wettbewerb: Die ehemalige EU-Kommissarin Margrethe Vestager warnt eindringlich, dass blockierte Reformen und der Druck durch die USA und China Europas wirtschaftliche Eigenständigkeit bedrohen.
4 Die Edelmetalle Gold und Silber zwischen Risiko und Nachfrage
Goldpreis:Trotz jüngster Preiskorrekturen bleiben Gold und Silber langfristig gefragt, gestützt durch die Entdollariserung vieler Zentralbanken und den hohen Silberbedarf der Solar- und E-Auto-Industrie.
5 MSC-Sicherheitsreport 2026
Experten warnen vor „Politik mit der Abrissbirne“: Der aktuelle Münchner Sicherheitsreport zeichnet ein düsteres Bild einer „Politik der Abrissbirne“, geprägt von wachsendem Misstrauen in demokratische Institutionen und Zweifel an der Verlässlichkeit der USA.
6 Diese beliebte Anlageform kann den Aktienmarkt bedrohen
Passive Aktienfonds: Wir diskutieren die dominierende Rolle passiver Aktienfonds (ETFs), die laut Ökonomen die Effizienz der Märkte schwächen und in Krisenzeiten systemische Risiken verstärken könnten.
7 Supermärkte lösen Bankfilialen als Bargeldquelle ab
Bargeldversorgung: Ein Blick nach Deutschland zeigt einen strukturellen Wandel in der Bargeldversorgung, bei dem Supermärkte zunehmend die Rolle von Bankfilialen und Geldautomaten übernehmen.
8 Suzuki GSX-8R im Test
Gewinner und Opfer der Plattformökonomie: Die Suzuki GSX-8R präsentiert sich als zugänglicher, vielseitiger und unkomplizierter Sporttourer. Technisch eng verwandt mit der V-Strom 800, überzeugt sie durch Alltagstauglichkeit, verliert dabei jedoch an eigenständigem Charakter.
Warum diese Woche entscheidend war
Diese Woche markierte einen geopolitischen Brennpunkt, da unmittelbar vor der 62. Münchner Sicherheitskonferenz (13.–15. Februar) der neue Sicherheitsreport eine Ära der „Politik mit der Abrissbirne“ ausrief und das tiefe Misstrauen gegenüber der US-Regierung unter Donald Trump bestätigte.
Zeitgleich wurde Europas fragile Versorgungssicherheit akut getestet, als ein harter Wintereinbruch und US-Produktionsengpässe die Gaspreise explodieren ließen und die Risiken der neuen Abhängigkeit von amerikanischem LNG offenbarten. Verschärft wurde die Krisenstimmung durch die hitzigen Debatten über eine aktuelle Kriegssimulation, die drastisch vor Augen führte, dass die NATO einem russischen Einmarsch in Litauen aufgrund politischer Entscheidungsschwäche kaum etwas entgegenzusetzen hätte.
Weitere Ausgaben des DWN-Wochenrückblicks sowie den aktuellen Podcast finden Sie auf der Podcast Übersichtsseite der Deutschen Wirtschaftsnachrichten.
