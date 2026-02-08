Unternehmen

Suzuki GSX-8R im Test: Gewinner und Opfer der Plattformökonomie

Die Suzuki GSX-8R präsentiert sich als zugänglicher, vielseitiger und unkomplizierter Sporttourer. Technisch eng verwandt mit der V-Strom 800, überzeugt sie durch Alltagstauglichkeit, verliert dabei jedoch an eigenständigem Charakter.
Miloš Milač
08.02.2026
Zugänglich, vielseitig und unprätentiös, aber unausdrucksvoll im Charakter: die Suzuki GSX-8R im Test. (Foto: Miloš Milač) Foto: Milos Milac

Im Folgenden:

  • Warum die Suzuki GSX-8R als alltagstauglicher Sporttourer überzeugt, aber Charakter einbüßt.
  • Weshalb moderne Plattformstrategien im Motorradbau Kosten senken und Individualität reduzieren.
  • Welche Vor- und Nachteile der GSX-8R im Vergleich zu Wettbewerbern wie Honda und Yamaha bietet.

