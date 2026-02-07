Wirtschaft

LNG: Warum Europas neue Gasabhängigkeit brandgefährlich ist

Europas Gaspreise steigen, während politische Spannungen mit den USA zunehmen. LNG aus Amerika gilt als Rettungsanker, entpuppt sich aber zugleich als neue Abhängigkeit. Wetterextreme, Marktmechanik und Geopolitik zeigen, wie schnell aus Versorgungssicherheit ein strategisches Risiko werden kann.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.02.2026 09:46
Lesezeit: 3 min
LNG aus den USA stabilisiert Europas Gasmarkt. Doch Kälte, Wetterextreme und Geopolitik zeigen, wie schnell diese Versorgung zur Belastung werden kann. (Foto: dpa | Stefan Sauer) Foto: Stefan Sauer

Im Folgenden:

  • Warum LNG Europas neue energiepolitische Achillesferse geworden ist.
  • Wie abhängig Europa inzwischen von amerikanischem Flüssiggas ist.
  • Welche Rolle Donald Trump im globalen LNG-Markt spielen könnte.

