Russlands Krieg gegen Europa beginnt in Litauen: Eine Simulation mit alarmierendem Ergebnis

Ein Planspiel offenbart Europas Schwächen

Die Zeitung Die Welt organisierte gemeinsam mit dem Kriegsspielzentrum der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr im Dezember eine Übung, die einen russischen Einmarsch in Litauen simulierte. Noch bevor die Ergebnisse veröffentlicht wurden, löste das Szenario intensive Debatten in Europas sicherheitspolitischer Gemeinschaft aus, berichtet das litauische Portal Verslo Zinios. An dem Planspiel nahmen 16 ehemalige hochrangige deutsche und NATO-Vertreter, Politiker sowie bekannte Sicherheitsexperten teil. Sie schlüpften in die Rollen eines Szenarios, das im Oktober 2026 angesiedelt war, berichtet das Wall Street Journal.

Dem Szenario zufolge nutzte Russland eine angebliche humanitäre Krise im Gebiet Kaliningrad als Vorwand, um die litauische Stadt Marijampolė zu besetzen. Diese Stadt ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in dem schmalen Korridor zwischen Russland und Belarus. Die Darstellung des Einmarsches als humanitäre Mission reichte aus, damit die Vereinigten Staaten darauf verzichteten, den NATO-Artikel 5 auszulösen, der den Beistand der Bündnispartner vorsieht. Deutschland zeigte sich zögerlich. Polen mobilisierte zwar, verlegte jedoch keine Truppen über die Grenze nach Litauen. Die in Litauen stationierte deutsche Brigade griff ebenfalls nicht ein, unter anderem weil Russland mit Drohnen die Zufahrtsstraßen von der Brigadebasis vermint hatte. „Abschreckung hängt nicht nur von Fähigkeiten ab, sondern auch davon, was der Gegner über unseren Verteidigungswillen denkt. In diesem Kriegsspiel wussten die Russen und wusste ich, dass Deutschland zögern würde. Das reichte aus, um zu gewinnen", sagte Franz-Stefan Gady, ein in Wien lebender Militäranalyst, der im Planspiel die Rolle des russischen Generalstabschefs übernahm.

Marijampolė mit rund 35.000 Einwohnern liegt an einer der strategisch wichtigsten Autobahnkreuzungen Europas. Nach Südwesten verläuft die Via Baltica nach Polen, die dauerhaft von Lastwagen aus der gesamten Europäischen Union und aus der Ukraine verstopft ist. Nach Westen führt eine Transitstraße zwischen Belarus und Kaliningrad, die Litauen aufgrund internationaler Vereinbarungen für den russischen Verkehr offenhalten muss.

Im Szenario des Kriegsspiels gelang es Russland innerhalb weniger Tage, ohne amerikanische Führung die Glaubwürdigkeit der NATO zu zerstören und die Dominanz im Baltikum zu festigen. Dafür reichten anfängliche Kräfte von lediglich rund 15.000 Soldaten aus. „Die Russen erreichten die meisten ihrer Ziele, ohne große Truppenbewegungen durchführen zu müssen“, erklärte Bartłomiej Kot, ein polnischer Sicherheitsexperte, der im Planspiel den polnischen Ministerpräsidenten darstellte. „Das Szenario zeigte, dass in unserem Denken sofort die Annahme greift, wir müssten deeskalieren, sobald Russland eskaliert.“

Litauens reale Verteidigungsfähigkeit

In der Realität hätten Litauen und seine Verbündeten nach Einschätzung von Giedrius Premeneckas, Konteradmiral und Chef des litauischen Verteidigungsstabs, ausreichend Vorwarnung durch Geheimdienste erhalten, um ein solches Szenario zu verhindern. Selbst ohne Unterstützung der Alliierten wären die litauischen Streitkräfte mit 17.000 Soldaten im Frieden und 58.000 nach einer sofortigen Mobilisierung in der Lage gewesen, eine begrenzte Bedrohung für Marijampolė abzuwehren. Premeneckas betonte zudem, dass auch Russland das erhebliche Risiko berücksichtigen müsste, Kaliningrad zu verlieren, sollte die NATO entsprechend reagieren.

Nach Angaben der litauischen Streitkräfte bestehen die aktuellen Fähigkeiten des Landes aus rund 20.000 aktiven Soldaten sowie mehr als doppelt so vielen Reservisten, die in sehr kurzer Zeit mobilisiert werden können. Hinzu kommen Schützenpanzer für den Landkampf, 155-Millimeter-Artillerie, Kurz- und Mittelstrecken-Luftverteidigung, Spezialkräfte, Logistik und weitere Fähigkeiten. „Am Willen unserer Verbündeten zweifeln wir nicht, denn es gibt dafür keinerlei Grundlage. Bisher galt immer gesagt und getan. Mehr als 3.000 Soldaten sind stationiert und in diesem Jahr kommt Verstärkung hinzu. Man kann sich kaum vorstellen, wie motivierend es für einen deutschen, amerikanischen oder anderen Soldaten wäre, mit dem man gemeinsam geschwitzt hat, von uns zu hören, wir vertrauten ihm nicht“, schrieb die litauische Armee auf Facebook.

Ukrainekrieg begrenzt Russlands Möglichkeiten

Christian Freuding, Generalleutnant und Kommandeur der deutschen Landstreitkräfte, erklärte, dass die NATO-Geheimdienste weiterhin davon ausgingen, Russland sei bis 2029 nicht in der Lage, gegen NATO-Staaten vorzugehen. Dennoch seien Deutschland und seine Verbündeten bereit, „schon heute Abend zu kämpfen, um jeden Preis“. Er wolle jedoch nicht darüber spekulieren, wie viel Zeit Europa noch bleibe.

Skeptiker verweisen auf Russlands langsamen Vormarsch in der Ukraine, wo Präsident Wladimir Putin in einem kostspieligen und zermürbenden Krieg feststeckt, der mehr als eine Million Opfer gefordert hat. Premeneckas zufolge rekrutiert Russland zwar monatlich rund 35.000 neue Soldaten, verliert aber zugleich etwa 30.000 pro Monat auf dem Schlachtfeld. Dies begrenzt die Fähigkeit, größere Kräfte zu bündeln.

Einige europäische Beamte und Analysten argumentieren jedoch, Russland könne kurzfristig bis zu 200.000 kampferprobte Soldaten freisetzen, indem es von offensiven Operationen zur bloßen Sicherung der Front übergehe. Das wären mehr Soldaten, als Putin beim groß angelegten Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 einsetzte. „Putin ist ein Opportunist. Wenn er eine Gelegenheit sieht, nutzt er sie. Er testet Reaktionen und versucht bei wachsender Stärke mehr zu erreichen“, sagte Nico Lange, ehemaliger hochrangiger deutscher Verteidigungsbeamter und Senior Analyst bei der Münchner Sicherheitskonferenz. „Das kann schon jetzt passieren. Um zu zeigen, dass Artikel 5 nicht funktioniert und Europa zu spalten, braucht es Willen, nicht riesige militärische Mittel. Warum sollte Putin warten, bis Europa vorbereitet ist.“

Genau dies geschah im Szenario von Die Welt. Alexander Gabuev, Direktor des Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin, der im Planspiel die Rolle Putins übernahm, betonte, dass der Vorwand einer humanitären Intervention entscheidend gewesen sei. „Es war äußerst hilfreich, ständig von der Notwendigkeit eines humanitären Korridors zu sprechen, weil angeblich böse Litauer uns daran hinderten, die armen und hungrigen Bewohner Kaliningrads zu versorgen“, sagte er.

Solche hybriden Taktiken stellen laut europäischen Beamten eine wachsende Gefahr für die Entscheidungsfindung der NATO dar, insbesondere da Teile der Regierung von US-Präsident Donald Trump offen Putins Narrative übernehmen. „Es gibt eine Grauzone. Mit jedem weiteren Schritt Russlands wird diese Grauzone dunkler“, warnte der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans. „Am Ende müssen das betroffene NATO-Land und die übrigen 31 Bündnispartner entscheiden, ob die Schwelle von Artikel 5 überschritten wurde. Russland weiß, dass dies keine exakte Wissenschaft ist, und wir wissen, dass es diese Grenze weiter verschieben wird.“

Warum Europa einem russischen Angriff kaum standhalten würde

Die Simulation zeigt, wie verwundbar Europas Sicherheitsarchitektur ohne entschlossene politische Führung und klare Abschreckung ist. Russlands hybride Taktiken, die bewusste Ausnutzung rechtlicher Grauzonen und die mögliche Zurückhaltung der USA verschärfen das Risiko eines begrenzten, aber wirkungsvollen Angriffs. Russlands Krieg gegen Europa muss dabei nicht als klassischer Großkrieg beginnen. Ein gezielter Testfall reicht aus, um die Glaubwürdigkeit der NATO zu erschüttern und Europa strategisch zu spalten. Das Kriegsszenario über Litauen verdeutlicht, dass Europas größte Schwäche nicht in fehlenden Waffen liegt, sondern im Zweifel am eigenen Willen. Russlands Krieg gegen Europa könnte mit einem begrenzten Schritt beginnen, der politisch als humanitäre Aktion getarnt ist. Ohne klare Reaktionen und geschlossene Abschreckung droht der NATO ein schleichender Verlust ihrer Glaubwürdigkeit.