MSC-Sicherheitsreport 2026: Experten warnen vor „Politik mit der Abrissbirne“

Kurz vor dem Start der 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) zeichnet der neue Sicherheitsbericht ein düsteres Bild der Weltlage. Experten warnen vor einer globalen Dynamik der Zerstörung, die Reformen zunehmend verdrängt. Besonders Europa gerät dabei unter massiven Druck – während das Vertrauen in demokratische Institutionen westlicher Gesellschaften gefährlich bröckelt.