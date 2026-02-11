Finanzen

Goldpreis: Die Edelmetalle Gold und Silber zwischen Risiko und Nachfrage

Gold und Silber haben nach einer spekulativen Übertreibung korrigiert, bleiben jedoch durch geopolitische Risiken, Zentralbanknachfrage und industriellen Bedarf gestützt. Spricht diese Lage dafür, dass Edelmetalle trotz Rücksetzer strukturell an Bedeutung gewinnen?