Wirtschaft

Russlands Leitzins: Warum Moskau jetzt gegen den Markt handelt

Die russische Zentralbank überrascht die Märkte mit einer Zinssenkung, obwohl viele Ökonomen davor warnten. Sinkende Inflation trifft auf schwaches Wachstum, steigende Defizite und wachsenden politischen Druck. Die Entscheidung offenbart, wie fragil Russlands Wirtschaft geworden ist und welche Folgen das über die Landesgrenzen hinaus haben kann.