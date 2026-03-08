Unternehmen

VW-Aktie: Betriebsrat will Wolfsburg stärken – Ausblick auf neuen VW Golf 9

Volkswagen zeigt erstmals den elektrischen VW Golf 9 – allerdings nur als Umriss. Wie Betriebsratschefin Cavallo die Zukunft des Standorts Wolfsburg bewertet, was sie von Audi und Porsche erwartet und was das für die VW-Aktie heißt.