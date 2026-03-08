Finanzen

Preis-Leistungs-Check: Lynk & Co 01 mit 280 PS und Vollausstattung

Der Lynk & Co 01 kombiniert als Plug-in-Hybrid-SUV 280 PS, großzügige Ausstattung und einen Preis von 36.000 bis 40.000 Euro zu einem ungewöhnlich geschlossenen Gesamtpaket. Wie stark verschiebt dieses Angebot die Maßstäbe im Wettbewerb mit etablierten Herstellern in Deutschland?