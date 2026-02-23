Politik

Geheimer Deal: Iran einigt sich mit Russland auf Kauf tragbarer Raketensysteme

Ein geheimer Rüstungsdeal zwischen Iran und Russland sorgt für neue Spannungen im Nahen Osten. Für rund 500 Millionen Euro soll Teheran moderne Flugabwehrsysteme erhalten. Die Lieferung könnte das militärische Gleichgewicht in der Region erneut verschieben.