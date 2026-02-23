Politik

Geheimer Deal: Iran einigt sich mit Russland auf Kauf tragbarer Raketensysteme

Ein geheimer Rüstungsdeal zwischen Iran und Russland sorgt für neue Spannungen im Nahen Osten. Für rund 500 Millionen Euro soll Teheran moderne Flugabwehrsysteme erhalten. Die Lieferung könnte das militärische Gleichgewicht in der Region erneut verschieben.
Autor
avtor
Marius Vaitiekūnas
23.02.2026 16:00
Lesezeit: 2 min
Iran kauft für 500 Millionen Euro russische Luftabwehr. (Foto: dpa) Foto: ---

Im Folgenden:

  • Warum Iran seine Luftabwehr gerade jetzt massiv aufrüstet
  • Welche strategischen Interessen Russland mit dem Waffenabkommen verfolgt
  • Wie der Iran-Russland-Waffenhandel das Kräfteverhältnis im Nahen Osten verändert 

avtor1
Marius Vaitiekūnas

Zum Autor:

Marius Vaitiekūnas ist ein ausgewiesener Experte für Geopolitik und internationale Wirtschaftsverflechtungen. Geboren 1985 in Kaunas, Litauen, schreibt er als freier Autor regelmäßig für verschiedene europäische Medien über die geopolitischen Auswirkungen internationaler Konflikte, wirtschaftlicher Machtverschiebungen und sicherheitspolitischer Entwicklungen. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind die globale Energiepolitik und die sicherheitspolitischen Dynamiken im osteuropäischen Raum.

Geheimer Deal: Iran einigt sich mit Russland auf Kauf tragbarer Raketensysteme
