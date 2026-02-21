Wirtschaft

Leapmotor C10 im Praxistest: Günstiger Elektro-SUV im Tesla-Vergleich

Der elektrische Leapmotor C10 ist rund sechstausend Euro günstiger als ein Tesla Model Y, die Hybridvariante C10 REEV liegt preislich unter den meisten Wettbewerbern. Kann der neue китайische SUV eine echte Alternative zu Tesla und anderen etablierten Modellen sein? Ein Praxistest gibt Aufschluss.