Politik

Ukraine-Treffen in Abu Dhabi: Sicherheitsfragen und Wirtschaft im Fokus

Ein weiteres Ukraine-Treffen steht bevor – und die Erwartungen sind hoch. Während die USA auf Fortschritte drängen, fordert Kiew verbindliche Sicherheitsgarantien. Nun sollen auch russische Vertreter teilnehmen. Wird dieses Ukraine-Treffen mehr sein als nur ein diplomatisches Signal?