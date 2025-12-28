Technologie

Batteriespeicher: Warum RWE den Takt für Europas Netze vorgibt

Ein deutscher Energiekonzern baut in Wales den größten Batteriespeicher Großbritanniens und verschiebt damit die Kräfteverhältnisse in Europas Energiemarkt. Die Anlage soll Schwankungen im Netz abfedern und zeigt, wie rasant der Ausbau solcher Speicher voranschreitet. Die Entwicklung wird auch in Deutschland aufmerksam verfolgt, weil sie künftige Stabilitätsanforderungen im Stromsystem vorzeichnen könnte.