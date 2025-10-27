Technologie

Rimac revolutioniert die Automobilindustrie: Wann kommt die Superbatterie auf den Markt?

Die Automobilindustrie befindet sich im Wandel. Neue Technologien sollen Reichweite, Effizienz und Ladegeschwindigkeit von Elektrofahrzeugen deutlich verbessern. Aber wie werden diese Entwicklungen die Zukunft von Hochleistungsbatterien in Deutschland und Europa verändern?