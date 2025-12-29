Finanzen

Strategische Aktienauswahl: Diese 4 Kriterien führen zu langfristigem Anlageerfolg

Die richtige Aktienauswahl entscheidet langfristig über Erfolg oder Misserfolg an den Märkten. Doch welche grundlegenden Kriterien sind wirklich entscheidend und worauf sollten Anleger ihren Fokus legen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.12.2025 07:26
Lesezeit: 2 min
Strategische Aktienauswahl: Diese 4 Kriterien führen zu langfristigem Anlageerfolg
Eine konsequente Aktienauswahl auf Basis weniger zentraler Kriterien erhöht die Chancen auf langfristigen Anlageerfolg (Foto: dpa) Foto: Frank Rumpenhorst

Vier Fragen als zentrales Entscheidungsinstrument bei der Aktienauswahl

Über viele Jahre hinweg wurden zur Aktienauswahl komplexe Bewertungsmodelle und umfangreiche Kriterienkataloge eingesetzt. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass erfolgreiche Investitionsentscheidungen häufig auf wenigen, klar definierten Grundfragen beruhen.

Im Kern stehen vier Aspekte, die vor jedem Aktienkauf geprüft werden. Erstens, ob ein Unternehmen sowie dessen Produkte oder Dienstleistungen für Kunden unverzichtbar sind. Zweitens, ob strukturelle Wettbewerbsvorteile bestehen. Drittens, ob das Geschäftsmodell dauerhaftes Wachstum ermöglicht oder Anzeichen von Stagnation aufweist. Viertens, ob sich das Unternehmen am Beginn eines neuen Wachstumszyklus befindet.

Unverzichtbarkeit schlägt Rohstoffe

Je überzeugender ein Unternehmen diese vier Fragen erfüllt, desto stabiler fällt in der Regel seine langfristige Ertragsentwicklung aus. Besonders deutlich wird dies im Vergleich zwischen technologiegetriebenen Geschäftsmodellen und klassischen Industrie- oder Rohstoffunternehmen.

Softwarekonzerne wie Microsoft oder Apple haben für viele Nutzer eine höhere wirtschaftliche Relevanz erlangt als traditionelle Energie- oder Pharmakonzerne wie Equinor oder Novo Nordisk. Gleichzeitig ist der Markteintritt für neue Wettbewerber im Technologiesektor deutlich erschwert, während die Wachstumsdynamik spürbar höher bleibt als in vielen etablierten Branchen.

Strukturelle Schwächen bremsen Renditen

Unternehmen, die bei den vier Kernfragen nur schwache Antworten liefern, bleiben langfristig häufig hinter dem Gesamtmarkt zurück. Dies betrifft insbesondere Geschäftsmodelle mit begrenztem Wachstumspotenzial oder austauschbaren Produkten und Dienstleistungen.

Eine systematische Auswertung schwächer performender Aktien zeigt, dass diese Titel oft durch stagnierende Umsätze, fehlende Innovationsimpulse oder geringe Preissetzungsmacht geprägt sind. Wenn breite Marktindizes oder diversifizierte Portfolios über längere Zeit bessere Ergebnisse erzielen, deutet dies auf grundlegende strukturelle Defizite der betreffenden Unternehmen hin.

Bewertung allein ist kein Kaufargument

Neben der qualitativen Analyse bleibt eine klare Festlegung von Investitionssumme und Zeithorizont zentral. Ebenso entscheidend ist die Bewertung der Aktie, wobei bewusst auf pauschale Annahmen verzichtet wird.

Ein hoher Aktienkurs ist nicht automatisch ein Zeichen für Überbewertung, ebenso wenig signalisiert ein niedriger Kurs zwangsläufig Attraktivität. Verluste können auch bei vermeintlich günstigen Einstiegen entstehen, während hohe Bewertungen bei wachstumsstarken Unternehmen langfristig dennoch gerechtfertigt sein können. Maßgeblich bleiben Qualität und Perspektive des Geschäftsmodells.

Markt entscheidet über Bewertung

In diesem Zusammenhang wird häufig auf den Finanzwissenschaftler Aswath Damodaran verwiesen. Er vertritt die Auffassung, dass jedes Unternehmen investierbar ist, sofern der Marktpreis unter dem ermittelten inneren Wert liegt, unabhängig von Branche oder Unternehmensalter.

Gleichzeitig betont Damodaran, dass jede Bewertung letztlich vom Markt überprüft wird und keine Analyse einen garantierten Erfolg verspricht. Auch sorgfältig begründete Investitionsentscheidungen bleiben damit grundsätzlich mit Unsicherheit behaftet.

Disziplin wichtiger als Komplexität

In der Gesamtschau erscheint Investieren weniger komplex, als es oft dargestellt wird. Diese Sichtweise teilt auch der Investmenttrainer Alexander Elder, der den Fokus weniger auf technische Indikatoren als auf Disziplin und Selbstkontrolle legt.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass erfolgreiche Strategien weder umfangreiche technische Ausstattung noch eine Vielzahl gleichzeitiger Kennzahlen erfordern. Entscheidend sind klare Regeln, ein strukturiertes Vorgehen und konsequentes Risikomanagement.

Emotionen als zentrale Fehlerquelle

Nach Einschätzung vieler Marktbeobachter liegt das größte Risiko für Anleger nicht in der Auswahl einzelner Aktien, sondern im emotionalen Verhalten. Fehlende Verlustbegrenzung, Überreaktionen auf Marktschwankungen und mangelnde Geduld führen häufig zu nachhaltigen Fehlentscheidungen.

Langfristig ausgerichtete Investitionen sind demgegenüber weniger anfällig für kurzfristige Marktturbulenzen. Selbst schwächere Entscheidungen können über längere Zeiträume teilweise ausgeglichen werden, sofern Disziplin und ein klarer strategischer Rahmen eingehalten werden.

Relevanz für Anleger in Deutschland

Diese Grundsätze lassen sich unmittelbar auf den deutschen Kapitalmarkt übertragen. In einem Umfeld aus hoher Regulierung, konjunktureller Unsicherheit und strukturellem Wandel gewinnen belastbare Geschäftsmodelle und langfristige Wachstumsperspektiven an Bedeutung.

Für Anleger in Deutschland kann eine konsequente Fokussierung auf unverzichtbare Produkte, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und diszipliniertes Risikomanagement dazu beitragen, Portfolios robuster aufzustellen und emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Strategische Aktienauswahl: Diese 4 Kriterien führen zu langfristigem Anlageerfolg
DWN
Finanzen
Finanzen Strategische Aktienauswahl: Diese 4 Kriterien führen zu langfristigem Anlageerfolg
29.12.2025

Die richtige Aktienauswahl entscheidet langfristig über Erfolg oder Misserfolg an den Märkten. Doch welche grundlegenden Kriterien sind...

MAN Engines modernisiert V12-Gasmotor: Technische Anpassung an globale Emissionsregeln
DWN
Technologie
Technologie MAN Engines modernisiert V12-Gasmotor: Technische Anpassung an globale Emissionsregeln
29.12.2025

Bewährte industrielle Antriebssysteme stehen angesichts globaler Emissionsvorgaben unter wachsendem Anpassungsdruck. Wie MAN Engines...

Aktien Ukraine-Wiederaufbau: Diese Unternehmen warten auf ein Ende des Krieges
DWN
Finanzen
Finanzen Aktien Ukraine-Wiederaufbau: Diese Unternehmen warten auf ein Ende des Krieges
28.12.2025

Die Märkte reagieren überraschend empfindlich auf jede Erwartung eines Waffenstillstands und verschieben Kapital von Rüstungswerten hin...

Deutschland am Wendepunkt: Wie die wirtschaftliche Neuordnung gelingt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutschland am Wendepunkt: Wie die wirtschaftliche Neuordnung gelingt
28.12.2025

Deutschland steht vor einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Neuordnung, in der Investitionen und geopolitische Risiken zugleich bewältigt...

Teamführung 2026: Was Führungskräfte jetzt wirklich brauchen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Teamführung 2026: Was Führungskräfte jetzt wirklich brauchen
28.12.2025

Viele Führungskräfte starten 2026 mit neuen Vorsätzen – doch der Alltag frisst schnell jede Veränderung. Welche Self- und...

Über den Wolken: Sky City 1000 – eine Zukunftsvision gegen Wohnraummangel
DWN
Immobilien
Immobilien Über den Wolken: Sky City 1000 – eine Zukunftsvision gegen Wohnraummangel
28.12.2025

Die japanische Hauptstadt Tokio wächst – schneller als die Stadt es verkraftet. Allein 2024 kamen zehntausende Menschen hinzu, im...

Batteriespeicher: Warum RWE den Takt für Europas Netze vorgibt
DWN
Technologie
Technologie Batteriespeicher: Warum RWE den Takt für Europas Netze vorgibt
28.12.2025

Ein deutscher Energiekonzern baut in Wales den größten Batteriespeicher Großbritanniens und verschiebt damit die Kräfteverhältnisse in...

DWN-Wochenrückblick KW 52: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 52: Die wichtigsten Analysen der Woche
28.12.2025

Im DWN Wochenrückblick KW 52 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Woche zusammen....