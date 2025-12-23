Gold und Silber auf Rekordkurs: Edelmetalle profitieren von Zinserwartungen und Geopolitik

Gold und Silber steigen auf neue Rekordstände und profitieren von Zinserwartungen und geopolitischer Unsicherheit (Foto: dpa)

Gold auf neuem Rekordniveau

Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Am Morgen stieg der Preis um 1,7 Prozent, eine Feinunze Gold mit 31,1 Gramm kostete zeitweise rund 4.410 Dollar. Auch Silber verzeichnete einen deutlichen Anstieg und legte am Morgen um etwa drei Prozent zu. Der Silberpreis bewegte sich zuletzt bei rund 69 Dollar je Unze.

Damit erreichen beide Edelmetalle neue Rekordmarken. Die aktuelle Preisentwicklung setzt eine Rally fort, die sich bereits seit Monaten abzeichnet und von mehreren strukturellen Faktoren getragen wird. Vor allem Gold profitiert von seiner Rolle als Absicherungsinstrument in einem zunehmend unsicheren globalen Umfeld.

Zinserwartungen treiben Nachfrage nach Edelmetallen

Ein zentraler Treiber für den Preisanstieg sind wachsende Erwartungen an weitere Zinssenkungen in den USA. Wie Reuters berichtet, rechnen Investoren zunehmend mit einer lockereren Geldpolitik der US-Notenbank. Laut Bloomberg gehen Marktteilnehmer davon aus, dass die US-Notenbank Fed im Jahr 2026 die Leitzinsen zweimal senken wird.

Sinkende Zinsen erhöhen die Attraktivität von Edelmetallen, da diese keine laufenden Erträge abwerfen und im Vergleich zu verzinslichen Anlagen an relativer Attraktivität gewinnen. Entsprechend verstärkt sich die Nachfrage institutioneller und privater Investoren nach Gold und Silber.

Geopolitische Spannungen verstärken Preisdruck

Zusätzlich wirken geopolitische Risiken preistreibend. Zu den belastenden Faktoren zählen insbesondere Spannungen im internationalen Handel sowie US-Maßnahmen gegen Öltanker. Diese Entwicklungen schüren Sorgen vor Versorgungsengpässen und wirtschaftlicher Instabilität, was die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen weiter erhöht.

Edelmetalle gelten in solchen Phasen traditionell als Schutz vor politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen. Die aktuelle Marktlage bestätigt diesen Mechanismus und verstärkt den Aufwärtsdruck auf die Preise.

Fallender Ölpreis hält Kraftstoffpreise vor den Feiertagen niedrig

Globale Wirtschaft: Fed-Zurückhaltung bremst Wachstum und Aktienmärkte weltweit

Starke Jahresperformance von Gold und Silber

Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um 67 Prozent gestiegen. Im Laufe des Jahres überschritt Gold erstmals die Marken von 3.000 und später auch von 4.000 Dollar je Unze. Silber entwickelte sich noch dynamischer und legte im gleichen Zeitraum um 138 Prozent zu.

Die außergewöhnliche Performance beider Metalle unterstreicht die Stärke des aktuellen Aufwärtstrends. Anleger setzen zunehmend auf Edelmetalle als strategische Beimischung in einem von geldpolitischen Unsicherheiten und geopolitischen Risiken geprägten Marktumfeld.

Bedeutung steigender Edelmetallpreise für deutsche Anleger

Für Anleger in Deutschland gewinnt die Entwicklung an Bedeutung, da Gold traditionell eine wichtige Rolle in der privaten Vermögenssicherung spielt. Steigende Preise erhöhen den Wert bestehender Bestände, erschweren aber zugleich den Neueinstieg. Vor dem Hintergrund anhaltender Inflationssorgen und globaler Unsicherheiten dürfte die Nachfrage nach physischen Edelmetallen und entsprechenden Finanzprodukten auch hierzulande hoch bleiben.