Immobilienkauf: Eigentumswohnungen werden erschwinglicher aber nicht für alle

Eigentumswohnungen sind in Deutschland laut Kreditvermittler Interhyp wieder für mehr Menschen bezahlbar geworden. In fünf Metropolen ist die finanzielle Schmerzgrenze aber nach wie vor überschritten.
29.12.2025 11:04
Immobilienkauf: Eigentumswohnungen werden erschwinglicher aber nicht für alle
Teuerste Stadt ist unverändert München, wo die Finanzierung einer Eigentumswohnung laut Index 43 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens der infrage kommenden Modellhaushalte verschlingt.

Im Folgenden:

  • Warum Eigentumswohnungen in Deutschland wieder erschwinglicher geworden sind.
  • Welche fünf Metropolen trotz sinkender Preise für Besserverdiener unerschwinglich bleiben.
  • Wie viel Prozent ihres Einkommens Käufer aktuell für Wohnungsfinanzierung aufwenden müssen.

