Über den Wolken: Sky City 1000 – eine Zukunftsvision gegen Wohnraummangel

Die japanische Hauptstadt Tokio wächst – schneller als die Stadt es verkraftet. Allein 2024 kamen zehntausende Menschen hinzu, im Großraum Tokios noch mehr. Wenn ein Drittel der japanischen Bevölkerung in einer einzigen Metropole lebt, geraten Raum, Infrastruktur und Lebensqualität unter Druck. Neue Immobilienprojekte müssen buchstäblich in den Himmel wachsen – wie die Sky City 1000.
Nataly Sesic
28.12.2025 12:17
01.01.2030 11:25
Eine Zukunftsvision für Tokio: Sky City 1000 könnte den Wohnraummangel in der japanischen Hauptstadt lösen (Grafik: Discovery Channel/Gemini).

Im Folgenden:

  • Warum wurde Sky City 1000 ausgerechnet nach der Immobilienblase erdacht?
  • Wie soll eine Vertical City Tokios Wohnraummangel wirklich lindern?
  • Wo liegen die größten technischen Hürden einer echten Vertical City?

