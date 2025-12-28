Immobilien

Über den Wolken: Sky City 1000 – eine Zukunftsvision gegen Wohnraummangel

Die japanische Hauptstadt Tokio wächst – schneller als die Stadt es verkraftet. Allein 2024 kamen zehntausende Menschen hinzu, im Großraum Tokios noch mehr. Wenn ein Drittel der japanischen Bevölkerung in einer einzigen Metropole lebt, geraten Raum, Infrastruktur und Lebensqualität unter Druck. Neue Immobilienprojekte müssen buchstäblich in den Himmel wachsen – wie die Sky City 1000.