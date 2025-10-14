Technologie

Ladesäulen-Schutz: Neue Technik gegen Kabeldiebstahl und Vandalismus

Sabotage und Kabeldiebstähle legen E-Auto-Ladestationen lahm und verursachen Millionenverlust. Betreiber kämpfen mit vandalismusresistenter Technik, Überwachung und smarter Infrastruktur, um Ladepunkte zuverlässig verfügbar zu halten. Während Diebe weiterhin aktiv sind, testen Anbieter Tracking, Farbpatronen und KI-gestützte Systeme, um Kabeldiebstähle zu verhindern und Vertrauen in die Elektromobilität zu stärken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.10.2025 14:07
Lesezeit: 4 min
Ladesäulen-Schutz: Neue Technik gegen Kabeldiebstahl und Vandalismus
E-Auto-Ladestationen leiden unter Vandalismus. Anbieter testen Farbpatronen, Tracking und KI, um Kabeldiebstähle zu verhindern. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum Kabeldiebstähle ganze Ladestandorte lahmlegen.
  • Welche Technik Diebstähle effektiv verhindert.
  • Wie hoch die Schäden durch Vandalismus sind.

X

