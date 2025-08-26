Technologie

Energie-Experte Rainer Klute von Nuklearia: "Deutschland braucht die Kernkraft"

Die erneuerbaren Energien sind auf dem Vormarsch, werden immer günstiger und effizienter. Aber das reicht nicht, um eine stabile, günstige Stromversorgung des Industriestandorts Deutschland zu garantieren, argumentieren Befürworter des Wiedereinstiegs in die Kernkraft. Ein Interview mit Rainer Klute vom Verein Nuklearia zu der Frage, inwiefern Kernenergie entscheidend für Deutschlands Zukunft ist.
Autor
avtor
Maximilian Modler
26.08.2025 12:33
Aktualisiert: 01.01.2030 11:30
Lesezeit: 18 min
Ist Atomkraft die Lösung? Auf dem Bild: zwei Kühltürme des Kernkraftwerks Civaux in Civaux, Zentralfrankreich. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Welche Vorzüge Kernkraft dem Verein Nuklearia zufolge bietet.
  • Weshalb ohne Kernenergie ein Kohleaustieg utopisch ist.
  • Inwiefern Deutschlands Infrastruktur für Kernkraft geeignet ist.

X

avtor1
Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

