Erbschaftssteuer und Verschonungsregelung: Wirtschaftsweise fordern Steuerreform für Unternehmen

In Zeiten der Wirtschaftskrise bleiben Milliardenerbschaften oft steuerfrei.: Der Sachverständigenrat Wirtschaft schlägt jetzt eine weitreichende Reform der Erbschaftsteuer vor. Die Ökonomen wollen die Ausnahmen für Betriebsvermögen in großen Teilen abschaffen. Das könnte vor allem die Familienunternehmen in Deutschland treffen. Reizthema Erbschaftssteuer: Ist eine Reform notwendig und ökonomisch gerechtfertigt?