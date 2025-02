Small Modular Reactors (SMR): Was Mini-Atomkraftwerke wirklich leisten

Montage des Kernmoduls des SMR Linglong One im August 2023 in der südchinesischen Provinz Hainan. Nach seiner Fertigstellung soll der Reaktoreine jährliche Stromerzeugungskapazität von 1 Milliarde Kilowattstunden (kWh) erreichen, was dem Bedarf von etwa 526.000 Haushalten entspräche. (Foto: dpa / Xinhua News Agency | Liu Yiwei) Foto: Liu Yiwei