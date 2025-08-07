Technologie

Uniper schwenkt um und produziert weniger grünen Strom

Uniper galt lange als Hoffnungsträger der Energiewende. Jetzt rudert der Konzern überraschend zurück: Die selbst gesetzten Ziele für grüne Stromproduktion bis 2030 wurden drastisch gesenkt. Verzögerte Ausschreibungen, geopolitischer Druck und ein langsamer Wasserstoffhochlauf bremsen den Umbau. Doch Milliarden fließen trotzdem – in neue Gaskraftwerke.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.08.2025 15:16
Lesezeit: 2 min
Wende bei Uniper: Weniger grüne Energie. (Foto: dpa) Foto: Federico Gambarini

Im Folgenden:

  • Warum Uniper seine Ausbauziele für grünen Strom reduziert.
  • Wie die Politik die Kraftwerksplanung erschwert.
  • Welche Rolle Wasserstoff künftig spielen soll.

