Machtwechsel im Arbeitsmarkt 2025: Arbeitgeber geben wieder den Ton an

Der Wind am Arbeitsmarkt 2025 dreht sich offenbar: Nach Jahren der Bewerbermacht gewinnen Unternehmen wieder Spielraum. Jan-Niklas Hustedt, Recruiting-Experte und Geschäftsführer der Sparkassen-Personalberatung GmbH, erklärt, was hinter der neuen Dynamik steckt und wie Unternehmen sowie Jobsuchende darauf reagieren können.
08.12.2025
Vorstellungsgespräch: Der aktuelle Arbeitgebermarkt wird voraussichtlich nicht von langer Dauer sein (Foto: dpa). Foto: insta_photos

Im Folgenden:

  • Warum kippt der Arbeitsmarkt wieder zugunsten der Arbeitgeber?
  • Welche Rolle spielt die schwache Konjunktur für das Recruiting?
  • Wo fehlen Fachkräfte trotz Arbeitgebermarkt weiterhin dringend?

