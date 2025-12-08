Wirtschaft

Machtwechsel im Arbeitsmarkt 2025: Arbeitgeber geben wieder den Ton an

Der Wind am Arbeitsmarkt 2025 dreht sich offenbar: Nach Jahren der Bewerbermacht gewinnen Unternehmen wieder Spielraum. Jan-Niklas Hustedt, Recruiting-Experte und Geschäftsführer der Sparkassen-Personalberatung GmbH, erklärt, was hinter der neuen Dynamik steckt und wie Unternehmen sowie Jobsuchende darauf reagieren können.