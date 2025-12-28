Wirtschaft

Deutschland am Wendepunkt: Wie die wirtschaftliche Neuordnung gelingt

Deutschland steht vor einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Neuordnung, in der Investitionen und geopolitische Risiken zugleich bewältigt werden müssen. Doch gelingt daraus ein neuer Wachstumspfad?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.12.2025 16:00
Lesezeit: 4 min
Deutschland ringt um neuen wirtschaftlichen Schwung, während die schwache Konjunktur umfassende Reformen und Investitionen erfordert (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland sein wirtschaftliches Modell nach dem Ende günstiger Energieimporte umfassend neu ausrichten muss.
  • Weshalb der 500-Milliarden-Euro-Sonderfonds für Infrastruktur die Wachstumskapazität langfristig stärken soll.
  • Welche strukturellen Herausforderungen trotz Aufweichung der Schuldenbremse die deutsche Wirtschaft weiterhin belasten.

X

