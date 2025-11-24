Technologie

Digitalisierung: Was Deutschland von Estland lernen sollte

Deutschland steckt im digitalen Stau: Ämter arbeiten auf Papier, Gründer warten wochenlang, Unternehmen verlieren Zeit und Geld. Estland zeigt, wie digitale Verwaltung effizient, transparent und nutzerfreundlich funktioniert. Wer als Land oder Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben will, muss die digitale Transformation verstehen und nutzen. Da hat Deutschland einiges aufzuholen. Estland zeigt, wie's geht.
Autor
avtor
Maximilian Modler
24.11.2025 12:23
Aktualisiert: 01.01.2030 11:22
Lesezeit: 5 min
Digitalisierung: Was Deutschland von Estland lernen sollte
Unternehmen, die frühzeitig auf digitale Prozesse setzen, sparen Kosten, gewinnen Zeit und sichern ihre Zukunftsfähigkeit. Für Nationen gilt dies ebenso. (Foto: iStock / KavalenkavaVolha)

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland bei der digitalen Verwaltung zurückfällt.
  • Welche Prozesse Unternehmen unnötig Zeit und Geld kosten.
  • Wie Estland Steuern und Firmengründungen in Minuten erledigt.

Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

