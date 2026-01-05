Panorama

Alkohol als Nationalgetränk? Warum er so günstig ist – und welche Folgen das hat

Im europäischen Vergleich zählt Deutschland zu den Ländern mit den niedrigsten Alkoholpreisen. Bier, Wein und Spirituosen sind hierzulande fast überall erschwinglich – günstiger sind sie nur in wenigen Staaten wie Italien. Diese Preispolitik bleibt nicht ohne Auswirkungen auf Konsumverhalten und Gesellschaft.