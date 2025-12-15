Wirtschaft

dm startet Online-Apotheke: Drogeriekette verstärkt Engagement im Gesundheitsmarkt

Die Drogeriemarktkette dm erweitert ihr Angebot auf dem Gesundheitsmarkt und bringt ab Dienstag rezeptfreie Medikamente online. Über die neue dm-Internetseite können Kundinnen und Kunden künftig Schmerzmittel und weitere nicht verschreibungspflichtige Produkte bestellen. „Zum Start konzentrieren wir uns auf nicht verschreibungspflichtige Apothekenprodukte“, erklärte dm-Chef Christoph Werner in Karlsruhe.