Wirtschaft

Viel Öl, aber eine Wirtschaft in katastrophalem Zustand: Was man über Venezuela wissen sollte

Donald Trump will die venezolanischen Ölvorkommen nutzen. In dem von einer schweren Krise gezeichneten Land ist der US-Konzern Chevron bereits der größte Investor. Weitere könnten folgen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.01.2026 07:37
Lesezeit: 7 min
Trotz Rohstoffreichtum wird es in Venezuela wahrscheinlich keine schnelle Wende geben. (Foto: dpa) Foto: Juan Carlos Hernandez
Trotz Rohstoffreichtum wird es in Venezuela wahrscheinlich keine schnelle Wende geben. (Foto: dpa) Foto: Juan Carlos Hernandez

Im Folgenden:

  • Warum Venezuela mit den größten Ölreserven der Welt in tiefster Wirtschaftskrise steckt.
  • Weshalb US-Konzern Chevron trotz angespannter Beziehungen größter ausländischer Investor bleibt.
  • Welche Hürden ein rascher Wiederaufstieg Venezuelas als bedeutender Ölproduzent überwinden muss.

