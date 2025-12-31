Finanzen

Italien greift nach dem Gold: Droht jetzt die stille Enteignung in der Eurozone?

Wenn ein hoch verschuldetes Euroland wie Italien den Griff nach dem Gold wagt – wer garantiert, dass andere Staaten nicht nachziehen? Und was bedeutet das für deutsche Anleger, die Gold als stilles Sicherheitspolster betrachten?
Autor
avtor
Anika Völger
31.12.2025 16:00
Lesezeit: 3 min
Italien greift nach dem Gold: Droht jetzt die stille Enteignung in der Eurozone?
Italien visiert Notenbank- und Privatgold an. Wird Gold zur leichten Beute des Staates – und was bedeutet das für deutsche Sparer und Unternehmer? (Foto: dpa) Foto: style-photography

Im Folgenden:

  • Wie Italien den letzten „sicheren Hafen“ ins Visier nimmt.
  • Warum das ganz Europa – und deutsche Sparer – alarmieren sollte.
  • Was Italiens Gold-Pläne über zukünftige Vermögenszugriffe in der EU verraten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

