Europa unterschätzt die Rohstoffkrise: Ex-Rio-Tinto-Chef stellt der EU ein vernichtendes Urteil aus

Europa unterschätzt die Rohstoffkrise

Die Abhängigkeit Europas von kritischen Rohstoffen sorgt zunehmend für geopolitische Spannungen. Während die EU versucht, sich von chinesischer Dominanz zu lösen, äußern Brancheninsider erhebliche Zweifel an der politischen und industriellen Entschlossenheit des Kontinents. Vor diesem Hintergrund richtet Jakob Stausholm, langjähriger Chef des Bergbaukonzerns Rio Tinto, eine scharfe Warnung an Europa. Seine Analyse stammt aus einem Gespräch mit unseren Kollegen der dänischen Wirtschaftszeitung Børsen.

Es sei „genau wie bei Die Siedler von Catan“, wenn man sich den europäischen Ansatz zu kritischen Rohstoffen ansehe, sagt Jakob Stausholm. Im Brettspiel müssen die Spieler ihre Kolonie auf der Insel Catan aufbauen, indem sie Ressourcen wie Holz, Lehm, Getreide und Erz sammeln, die zum Bau von Straßen und Städten verwendet werden können. Die Ressourcen werden durch einen Würfelwurf verteilt, und man muss nichts weiter tun, um sie zu bekommen: Das Erz kommt einfach.

Viel zu lange habe die EU denselben Ansatz bei einer ganzen Reihe von Rohstoffen verfolgt, die für zahlreiche Industrien in Europa von entscheidender Bedeutung sind. Diese Rohstoffe, das Nervensystem der europäischen Industrie, werden benötigt, um Elektroautos, Kampfjets, Windräder oder KI-Chips herzustellen. Jahrzehntelang flossen sie ungehindert aus China nach Europa. Doch nun kann sich die EU nicht mehr sicher sein, dass die Rohstoffe einfach auftauchen, wie auf dem Spielbrett in Catan. „Für die EU war es so, als käme die Minenkarte einfach von selbst. Man hat nicht darüber nachgedacht, dass man sich vollständig von China abhängig gemacht hat und jetzt möchte man sich plötzlich aus dieser Abhängigkeit lösen. Ich bezweifle, dass es gelingt und ob man es überhaupt wirklich will“, sagt Jakob Stausholm.

Der Manager weiß, wovon er spricht, denn er gehört zu den Menschen mit dem weltweit größten Wissen über die Bergbauindustrie. In den vergangenen vier Jahren stand Jakob Stausholm an der Spitze des britisch-australischen Rio Tinto, des weltweit zweitgrößten Bergbaukonzerns mit 57.000 Beschäftigten und Minen auf nahezu allen Kontinenten. Hier wurde er Zeuge, wie kritische Rohstoffe und seltene Erden zu einem geopolitischen Konfliktfeld geworden sind. Die starke Abhängigkeit der USA und der EU von chinesischen Lieferungen bei einer ganzen Reihe zentraler Rohstoffe hat sich als enorme Schwachstelle erwiesen.

„Die EU fehlt schlicht der Wille, Opfer zu bringen. Deshalb wird daraus nichts.“, Jakob Stausholm, ehemaliger CEO von Rio Tinto

China hat gezeigt, dass es bereit ist, diese Abhängigkeit als Druckmittel in einem Großmachtrivalitätsspiel gegen den Westen einzusetzen. Der Staat hat demonstriert, dass er die Lieferung von Rohstoffen abdrehen kann, wenn es ihm passt. Das sorgt für tiefe Frustration unter Europas Regierungschefs. Jakob Stausholm weiß das. Diese Frage hat er wiederholt bei Gesprächen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem damaligen deutschen Kanzler Olaf Scholz erörtert. „Im Grunde möchte ein Regierungschef eines Landes wie Deutschland oder Frankreich einfach sicherstellen, dass seine Industrie das bekommt, was sie braucht. Deshalb beklagen sie ihre Lage und fragen: Was können wir tun?“, erklärt Stausholm, der im August als CEO von Rio Tinto ausgeschieden ist. Doch obwohl Regierungschefs in der ganzen EU Alarm schlagen und betonen, dass jetzt gehandelt werden müsse, zweifelt Stausholm entschieden daran, dass sie den Willen dazu haben. „Der EU fehlt schlicht die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Deshalb wird daraus nichts.“

Der Versuch in Serbien

Wenn Jakob Stausholm bezweifelt, dass Europa den Willen hat, seine Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen zu reduzieren, spricht er aus bitterer Erfahrung. Jahrelang kämpften er und Rio Tinto darum, eine Lithium-Mine in der Jadar-Region im Nordwesten Serbiens aufzubauen. Die Region ist interessant, weil dort die größte bekannte Lithiumkonzentration Europas liegt. Für den europäischen Grünen Wandel, der derzeit stark von chinesischem Lithium abhängt, wäre die Mine von entscheidender Bedeutung. Nach Angaben von Rio Tinto gäbe es dort genug Lithium, um über Jahrzehnte hinweg Batterien für eine Million Elektroautos pro Jahr zu produzieren. Daher hat der Bergbaukonzern massiv investiert und 600 Millionen Euro in die Mine gesteckt.

Das Projekt lockte Konzernchefs von Mercedes-Benz und Stellantis, den deutschen Kanzler, EU-Kommissare sowie den serbischen Präsidenten an. Sie alle priesen das Vorhaben öffentlich und in privaten Gesprächen mit Stausholm. „Das Ganze war extrem geopolitisch, aber ich sage Ihnen: Es ist nahezu unmöglich, eine neue Mine in Europa zu eröffnen“, so der Däne, der zuvor Finanzchef bei A. P. Møller-Mærsk war.

Die Mine wurde mit massiven Protesten und Volksaufständen in Serbien konfrontiert. Die Menschen fürchteten Lärm, mehr Verkehr, Wasser- und Luftverschmutzung und langfristige Folgen für die Lebensbedingungen künftiger Generationen in der Jadar-Region. Im vergangenen Monat entschied Rio Tinto, das Projekt einzustellen, weil es nicht möglich war, die notwendigen Genehmigungen zu erhalten. Die Mine war seit 2001 geplant. „Die Menschen wissen zwar, dass wir Bergbau brauchen, aber sie wollen ihn nicht dort, wo sie leben oder in ihrem eigenen Hinterhof. Warum soll Bergbau überall in Afrika, Südamerika, China und Australien stattfinden, aber nirgendwo sonst wollen wir ihn sehen? Da sind wir ein wenig egoistisch“, sagt Jakob Stausholm.

Rohstoffe als politisches Druckmittel

Dass die Mine gestoppt wurde, geschieht, obwohl die EU große Anstrengungen unternimmt, sich aus der Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen aus Drittstaaten zu lösen. Letztes Jahr trat der sogenannte Critical Raw Materials Act in Kraft, mit dem die EU 34 kritische Rohstoffe und seltene Erden identifiziert hat, die strategische Bedeutung haben, darunter auch Lithium. Die Verordnung setzt konkrete Ziele bis 2030:

Mindestens 10 Prozent des jährlichen Bedarfs der EU an strategischen Rohstoffen müssen innerhalb der EU gefördert werden.

Mindestens 40 Prozent des jährlichen Bedarfs sollen in der EU verarbeitet werden.

Mindestens 25 Prozent müssen aus recycelten Materialien stammen.

Nicht mehr als 65 Prozent des jährlichen Verbrauchs dürfen aus einem einzelnen Nicht-EU-Land stammen.

Es handelt sich um einen offensiven Schritt, um Chinas Dominanz zu reduzieren, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Gleichzeitig erwartet die EU, dass der Bedarf an seltenen Erden bis 2030 um das Sechsfache steigt. Gerade bei den seltenen Erden besitzt China eine enorme Machtposition: etwa 60–70 Prozent des globalen Abbaus und rund 90 Prozent der Verarbeitung liegen in chinesischer Hand.

2022 veröffentlichte das deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut DIW eine Analyse zur Abhängigkeit der EU von einzelnen Rohstoffen. Demnach war Europa damals bei 14 von 27 kritischen Rohstoffen zu 100 Prozent auf Import angewiesen. Hinzu kamen drei Rohstoffe, bei denen die EU zu 95 Prozent hauptsächlich von China abhängig war, darunter erneut Lithium. Diese Abhängigkeit ist problematisch, weil China mehrfach gezeigt hat, dass es bereit ist, sie als politisches Druckmittel einzusetzen. Daten: US Geological Survey, FT, Borsen. Grafik: DWN

Im April führte China erstmals Exportrestriktionen für sieben seltene Erden ein. Im Oktober wurden diese auf zwölf Metalle ausgeweitet, dazu kamen weitere restriktive Maßnahmen, wobei einige davon später wieder ausgesetzt wurden. „Europa kann die Dinge nicht mehr auf dieselbe Weise tun wie bisher. Diese Lektion haben wir mit der Energiekrise schmerzhaft gelernt; wir wollen sie bei kritischen Rohstoffen nicht wiederholen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Herbst.

Jakob Stausholm betont, dass die EU sich selbst in diese Lage gebracht hat. In den 1990er- und 2000er-Jahren hat der Westen große Teile seiner Industrie nach Fernost verlagert, insbesondere nach China. Das hat dazu geführt, dass China extrem gut in industrieller Produktion geworden ist. Und zwar nicht nur in der Fertigung selbst, sondern in der gesamten Lieferkette. Das Land fördert, verarbeitet und raffiniert die benötigten Rohstoffe selbst. Wie zuvor Japan und Südkorea denkt auch China langfristig in kompletten Lieferketten, erklärt Stausholm. „Sie sind sehr daran interessiert, langfristige Abnahmeverträge mit Bergbauunternehmen zu schließen, um Versorgungssicherheit zu haben. Der Westen hat nie so funktioniert. Der Westen sagte: Es gibt einen Markt, also kaufen wir einfach auf dem Markt“, sagt er.

Gute Absichten reichen nicht

Trotz der großen Worte von Ursula von der Leyen und anderen europäischen Spitzenpolitikern ist es laut Stausholm Realität, dass die EU ihre Ziele für 2030 nicht erreichen wird. Es würde erfordern, dass echte Entscheidungen getroffen werden und dass Unternehmen sowie Staaten sich verpflichten, die Rohstoffe zu einem festgelegten Preis abzunehmen.

Rio Tinto könne die seltenen Erden durchaus fördern, aber sie sind oft nur Nebenprodukte von Kupfer, Aluminium oder Eisenerz. Das Problem: Bei vielen seltenen Erden liegt die weltweite Nachfrage bei nur 20 bis 30 Tonnen im Jahr. Das macht die Förderung unrentabel. Während Kupfer, Aluminium oder Eisenerz an Börsen gehandelt werden, gibt es für seltene Erden keinen liquiden Markt. Man kann keine langfristigen Verträge abschließen, weil die Preise sehr schwanken und es keine transparente Preisbildung gibt. Deshalb sei es entscheidend, dass die EU verbindliche Abnahmegarantien gibt, sonst lohnt sich die Förderung nicht. „Das erfordert echte Industriepolitik. Es gibt viele gute Absichten, aber mit guten Absichten baut man keine Mine. Man braucht feste Vereinbarungen, wer was zu welchem Preis abnimmt“, sagt Stausholm.

Für Bergbauunternehmen handelt es sich um massive Investitionen und große Risiken. Er verweist auf das Projekt in Serbien, das 600 Millionen Euro gekostet hat und dennoch gescheitert ist, oder auf die Resolution-Kupfermine in Arizona, USA, in die Rio Tinto seit 1995 Milliarden investiert hat. Immer wieder wurde das Projekt gestoppt; eine Genehmigung steht bis heute aus.

Tatsächlich sei es durchaus möglich, dass die EU ihre Ziele bis 2030 erreicht. Doch das würde bedeuten, dass Politiker jetzt echte Entscheidungen treffen, statt nur Absichtserklärungen zu veröffentlichen. Für die Bergbauindustrie sind fünf Jahre kein langer Zeitraum. Stausholm nennt als Beispiel die Simandou-Mine in Guinea, wo Rio Tinto gemeinsam mit chinesischen Partnern eines der größten Projekte der Welt realisiert. Das Projekt (24 Milliarden Dollar schwer) lag tief im Dschungel, 600 Kilometer von der Küste entfernt. Gebaut wurden 650 Kilometer Eisenbahn, die 80 Flüsse überquert, sowie zwei Häfen. Es wurde in nur zwei Jahren mit 60.000 Arbeitskräften fertiggestellt. „Deshalb ist es absolut möglich, dass die EU ihre eigene Bergbauindustrie aufbaut, aber es erfordert Willen“, sagt Jakob Stausholm.

DWN: Glauben Sie, dass es passieren wird?

Jakob Stausholm: Nein. Ich glaube immer noch nicht, dass die Menschen es für wichtig genug halten.

Die USA ändern den Kurs

Auf der anderen Seite des Atlantiks baut die USA ihre eigene Produktion seltener Erden und verschiedener Magnettypen massiv aus. Die Trump-Regierung investiert Milliarden. Und im Juli wurde ein wegweisender Deal verkündet. „Wenn man sich ansieht, was im vergangenen Jahr passiert ist, liegt der Schwerpunkt beim Aufbau von Kapazitäten und Investitionen in seltene Erden in den USA“, erklärte der Geologe und Gründer der kanadischen Analysefirma Adamas Intelligence, Ryan Castilloux, vor kurzem gegenüber Børsen. Mit dem Abkommen vom Juni kaufte das US-Verteidigungsministerium Anteile am Bergbauunternehmen MP Materials für 400 Millionen Dollar und garantierte gleichzeitig einen zehnjährigen Mindestpreis für eines der gefragtesten Magnetprodukte.

Es sind Entscheidungen wie diese, die Europa fehlen, sagt Stausholm. Als CEO von Rio Tinto habe er erlebt, dass in den USA eine viel größere Bereitschaft existiere, zu handeln und Entscheidungen zu treffen. „Es besteht kein Zweifel, dass es einen Unterschied zwischen Europa und den USA gibt: Unter der neuen Regierung hat die USA einige ziemlich radikale Entscheidungen getroffen und deshalb wird dort im Bereich der kritischen Mineralien etwas passieren“, sagt er.

In Europa hingegen fehlt der politische Wille. Er verweist erneut auf die Jadar-Mine in Serbien, die gescheitert ist – für ihn eines seiner größten Fehlprojekte. Jede politische Entscheidung bringt Vor- und Nachteile mit sich. Wenn Politiker wirklich wollen, dass Europa seine Abhängigkeit von China reduziert, müssen sie bereit sein, die negativen Konsequenzen mitzutragen. Der Manager zieht einen Vergleich zwischen dem Bau einer Mine und dem Bau einer Autobahn. In seinen Augen gibt es keinen Unterschied: „Es gab immer Menschen, die gegen Autobahnen waren. Aber manchmal muss man eben die Entscheidung treffen, eine Autobahn zu bauen.“