MAN Engines modernisiert V12-Gasmotor: Technische Anpassung an globale Emissionsregeln

Der überarbeitete V12-Gasmotor E3262 von MAN Engines ist auf effizienten Einsatz in Industrie, Energieerzeugung und Schifffahrt ausgelegt (Foto: iStock.com, Smederevac)

Der überarbeitete V12-Gasmotor E3262 von MAN Engines ist auf effizienten Einsatz in Industrie, Energieerzeugung und Schifffahrt ausgelegt (Foto: iStock.com, Smederevac) Foto: Smederevac

Modernisierung eines bewährten V12-Motors

Auch der legendäre V12-Motor für industrielle und maritime Anwendungen musste diesen Weg gehen. Die überarbeiteten Gasmotoren MAN Engines E3262 für Erdgas und Biogas setzen auf höhere Robustheit, gesteigerte Effizienz und eine klare Ausrichtung auf globale Emissionsanforderungen.

MAN Engines treibt die systematische Weiterentwicklung seiner etablierten E32-Gasmotorenserie weiter voran. Die Baureihe ist für den Einsatz mit Erdgas und Biogas konzipiert und wird gezielt an die Anforderungen künftiger internationaler Märkte angepasst, in denen Emissionsstandards, Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit an Bedeutung gewinnen.

Seit dem Verkaufsstart im Jahr 2012 hat die E32-Serie einen hohen Markterfolg erzielt. Weltweit wurden mehr als 10.000 Motoren installiert, was die technische Reife der Konstruktion belegt und zugleich eine belastbare Basis für die Weiterentwicklung darstellt.

Überarbeitete Turbolader im Mittelpunkt

Zentrales Element der aktuellen Produktüberarbeitung der MAN E3262-Motoren ist die umfassende Neuentwicklung der Turbolader. Die konstruktiven Anpassungen zielen vor allem auf eine höhere mechanische und thermische Robustheit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen ab.

Zum Einsatz kommt ein trockenes Turbinengehäuse mit Isolierung, das ohne wassergekühlte Leitungen auskommt. Dadurch sinkt das Risiko von Kühlmittelleckagen, gleichzeitig werden lokale thermische Überlastungen bei unzureichendem Kühlmittelfluss vermieden.

Ergänzend wurden neue Axial- und Gleitlager aus einer speziellen Bronzelegierung entwickelt. Diese erhöhen die Korrosionsbeständigkeit und verlängern die Lebensdauer der Bauteile, was die Betriebssicherheit des Motors insgesamt verbessert.

Effizienzsteigerung und Betriebsreserven

Die neue Turboladergeneration bringt auch wirtschaftliche Vorteile. Besonders deutlich fallen die Effizienzgewinne bei einer Stickoxid-Emissionsgrenze von 250 Milligramm aus, die in vielen Ländern als regulatorischer Standard gilt.

Nach Angaben von Hubert Gossner, Leiter des Bereichs Power & Off-Road bei MAN Engines, standen die Anforderungen internationaler Märkte im Fokus der Entwicklung. Ziel war es, Leistungsfähigkeit und Effizienz zu steigern und gleichzeitig die global gültigen Emissionsvorgaben einzuhalten.

Zusätzliche Stabilität im Betrieb wird durch eine erhöhte Druckreserve über die Drosselklappe erreicht. Diese ermöglicht eine höhere verfügbare Leistung sowie einen zuverlässigeren Betrieb bei erhöhtem Abgasgegendruck oder in großen Höhenlagen.

Bewährte V12-Architektur mit globaler Ausrichtung

Der überarbeitete E3262 basiert weiterhin auf der weltweit erprobten V12-Architektur. Diese Plattform kommt seit Jahren sowohl im maritimen Bereich als auch in stationären Energieanwendungen erfolgreich zum Einsatz. Die Dieselvariante verfügt über einen Hubraum von 24,2 Litern, die Gasversion über 25,8 Liter. Beide Ausführungen gelten als besonders zuverlässig und langlebig und haben sich im Dauereinsatz bewährt.

Der Motor ist sowohl in turboaufgeladener als auch in atmosphärischer Ausführung erhältlich. Dadurch lässt er sich präzise an unterschiedliche Betriebsprofile anpassen, unabhängig davon, ob elektrische oder thermische Leistungsabgabe im Vordergrund steht. Weiterlesen Fallender Ölpreis hält Kraftstoffpreise vor den Feiertagen niedrig

DIHK: Wirtschaftlicher Abstieg Deutschlands rückt näher

Dividenden 2025: Finanzsektor glänzt, Autobauer kürzen massiv

Emissionskonzepte für unterschiedliche Märkte

Der E3262 erfüllt die internationale Emissionsgrenze von 250 Milligramm Stickoxiden bereits durch interne Motorkonzepte. Damit eignet er sich für zahlreiche Märkte ohne zusätzliche Abgasnachbehandlung. Für Regionen mit strengeren Vorgaben, etwa einer Grenze von 100 Milligramm Stickoxiden, kann der Motor mit externer Abgasnachbehandlung wie einem System zur selektiven katalytischen Reduktion kombiniert werden.

Diese Flexibilität erleichtert die Planung und Integration von Energieanlagen und stellt sicher, dass auch besonders strenge regulatorische Anforderungen erfüllt werden können. Mit den neuen Versionen E3262, LE272 für Erdgas und LE282 für Biogas ersetzt MAN Engines die bisherigen Ausführungen LE202 und LE212.

Die neue Generation ist dabei klar auf zukünftige Marktanforderungen ausgelegt. Die bisherigen Varianten bleiben während einer Übergangsphase weiterhin verfügbar. Dadurch erhalten Betreiber Planungssicherheit und können bestehende Konzepte schrittweise umstellen.

Schifffahrt als zentrale Anwendung

Die E32-Serie ist als vielseitige und besonders zuverlässige Antriebslösung konzipiert. Ein zentrales Einsatzfeld ist der maritime Bereich, in dem der Motor als Haupt- oder Hilfsantrieb sowie in elektrischen Schiffsantrieben eingesetzt wird.

Er kommt auf Frachtschiffen, Tankern, Fähren und spezialisierten Arbeitsschiffen zum Einsatz. Entscheidend sind dabei die lange Lebensdauer, die hohe Zuverlässigkeit und die Fähigkeit zum Betrieb mit unterschiedlichen Kraftstoffen. Gerade im maritimen Umfeld, das zunehmend strengeren Emissionsvorgaben unterliegt, spielt diese Flexibilität eine zentrale Rolle.

Energieerzeugung und industrielle Nutzung

Auch in der Energieerzeugung ist der E32 weit verbreitet. Er wird in Gaskraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eingesetzt, in denen gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt werden. Dank seiner robusten Auslegung eignet sich der Motor für Inselnetze sowie für Not- und Ersatzstromversorgung in Krankenhäusern, Industrieanlagen und abgelegenen Regionen mit hohen Anforderungen an Versorgungssicherheit.

In der Industrie dient der E32 als stationärer Antrieb für große, energieintensive Systeme. Er ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und bildet häufig das Rückgrat komplexer Energieinfrastrukturen. Technisch handelt es sich um einen Motor mit einem Zylinderdurchmesser von 320 Millimetern.

Je nach Konfiguration erreicht er eine Leistung von rund zwei bis sechs Megawatt. Der Motor ist für unterschiedliche Kraftstoffe ausgelegt, darunter Diesel, Schweröl und bei entsprechenden Varianten auch Gas. Seine Konstruktion erlaubt einen durchgehenden 24-Stunden-Betrieb an allen Tagen des Jahres.

Bedeutung für Industrie und Energieversorgung in Deutschland

Für Deutschland ist die Weiterentwicklung der E3262-Baureihe vor allem im Kontext industrieller Energieversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und maritimer Anwendungen relevant. Die Kombination aus Effizienzsteigerung, Emissionsflexibilität und hoher Betriebssicherheit passt zu den steigenden regulatorischen Anforderungen.

Gerade vor dem Hintergrund der Energiewende und der zunehmenden Bedeutung dezentraler, flexibler Energieerzeugung bieten die modernisierten Gasmotoren eine realistische Option für Unternehmen, die Versorgungssicherheit und Emissionsreduktion miteinander verbinden müssen.