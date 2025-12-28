Wirtschaft

Teamführung 2026: Was Führungskräfte jetzt wirklich brauchen

Viele Führungskräfte starten 2026 mit neuen Vorsätzen – doch der Alltag frisst schnell jede Veränderung. Welche Self- und Team-Ansätze tragen also wirklich und warum sollte KI zum Teammitglied werden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.12.2025 14:23
Lesezeit: 8 min
Teamführung 2026: Was Führungskräfte jetzt wirklich brauchen
Führung im Jahr 2026 bedeutet, Verantwortung auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu übernehmen (Foto: iStockphoto.com/nortonrsx).

Im Folgenden:

  • Warum scheitern Leadership-Vorsätze oft schon im Januar?
  • Welche Werte helfen, wenn Entscheidungen unter Druck fallen?
  • Wie kommunizieren Sie Klarheit, obwohl nicht alle Antworten vorliegen?

