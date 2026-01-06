Unternehmen

Chemieindustrie: BASF investiert Milliarden in China trotz geopolitischer Risiken

Im ersten Quartal des Jahres eröffnet BASF sein neues Werk in China. Mit rund 8,7 Milliarden Euro ist das Werk im chinesischen Zhanjiang das bislang größte Einzelinvestitionsprojekt des Unternehmens. Deutschlands größter Chemiekonzern BASF setzt auf Wachstum, aber es gibt auch Skepsis.