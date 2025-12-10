Wirtschaft

Jobabbau bei BASF und Co.: Deutsche Chemie-Industrie historisch schlecht ausgelastet

Teure Energie, Wirtschaftskrise und Preisdruck: Die deutsche Chemiebranche steckt in der schwierigsten Krise seit 25 Jahren. Auch 2026 erwartet sie keine Trendwende. Im Pharmabereich läuft es besser.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.12.2025 14:15
Lesezeit: 2 min
Jobabbau bei BASF und Co.: Deutsche Chemie-Industrie historisch schlecht ausgelastet
Chemie funkt SOS: Chemiekonzerne wie BASF, Evonik und Wacker Chemie haben Sparprogramme samt Stellenabbau verkündet. (Foto: dpa) Foto: Fabian Strauch

Im Folgenden:

  • Warum die deutsche Chemiebranche historisch schlecht ausgelastet ist.
  • Weshalb BASF, Evonik und Wacker Chemie Sparprogramme verkünden.
  • Was den Unterschied zwischen Chemie-Krise und Pharma-Wachstum ausmacht.

10.12.2025

Teure Energie, Wirtschaftskrise und Preisdruck: Die deutsche Chemiebranche steckt in der schwierigsten Krise seit 25 Jahren. Auch 2026...

