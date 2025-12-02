Wirtschaft

Deutschland im freien Fall

Die deutsche Industrie rutscht tiefer in die Krise, der BDI warnt vor einem historischen Tiefpunkt. BDI-Präsident Peter Leibinger beschreibt einen Standort, der Substanz verliert und politisch nicht entschlossen genug unterstützt wird. Zahlen aus Chemie, Maschinenbau und Automobil zeigen, wie heftig der Druck inzwischen wirkt – und warum die nächsten Monate über Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand entscheiden.