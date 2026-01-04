Politik

Ausblick 2026: Mehr Mindestlohn, teureres Deutschlandticket und steuerliche Änderungen

Im neuen Jahr ändern sich in Deutschland mehrere wichtige Regelungen für Bürgerinnen und Bürger. 2026 steigt der Mindestlohn, das Deutschlandticket wird teurer, Rentnerinnen und Rentner könnten höhere Zahlungen erhalten, und steuerliche Entlastungen treten in Kraft. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.