Wirtschaft

Ökonom Adam Posen warnt vor Zinswende: Droht eine Rückkehr der US-Inflationskrise?

Die US-Wirtschaft wirkt stabil, doch unter der Oberfläche mehren sich Risiken, die bislang kaum eingepreist sind. Steht die Welt vor einer Rückkehr der Inflationskrise und einer geldpolitischen Kehrtwende, die Märkte und Politik gleichermaßen überraschen könnte?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.01.2026 07:32
Lesezeit: 6 min
Die Inflation in den USA könnte zurückkehren und die US-Notenbank zu erneuten Zinserhöhungen zwingen, mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft (Foto: dpa) Foto: Nathan Howard

Im Folgenden:

  • Warum Ökonom Adam Posen eine Rückkehr der US-Inflation auf 5 Prozent erwartet.
  • Weshalb Trump-Politik erst 2026 ihre volle preistreibende Wirkung entfalten könnte.
  • Welche verzögerten Effekte von Zöllen und Abschiebungen die Märkte unterschätzen.

