Wirtschaft

Ökonom Adam Posen warnt vor Zinswende: Droht eine Rückkehr der US-Inflationskrise?

Die US-Wirtschaft wirkt stabil, doch unter der Oberfläche mehren sich Risiken, die bislang kaum eingepreist sind. Steht die Welt vor einer Rückkehr der Inflationskrise und einer geldpolitischen Kehrtwende, die Märkte und Politik gleichermaßen überraschen könnte?